Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গেন্ডারিয়ায় রেলস্টেশনের পাশে তরুণীর গলাকাটা লাশ, ধর্ষণের আলামত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় রেলস্টেশনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা (২৫) এক তরুণীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশনের উত্তর পাশের জমি থেকে ওই তরুণীর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, তরুণীকে ধর্ষণের প্রাথমিক আলামত পাওয়া গেছে।

স্থানীয় ও পথচারী মো. রাজন জানান, সকাল পৌনে ৬টার দিকে তিনি রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পান। এগিয়ে গিয়ে দেখেন, কাদামাটির জমির ওপর ওই নারীর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর গলায় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। স্থানীয় কেউই তাঁর পরিচয় বলতে পারছিলেন না। পরে তাঁরা থানায় খবর দেন।

গেন্ডারিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌফিক আনাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশনের উত্তর পাশে কাদাযুক্ত জমি থেকে ওই তরুণীর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তাঁর গলায়, মুখমণ্ডল, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের বহু আঘাত রয়েছে। পরে মরদেহটি আইনি প্রক্রিয়া শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এসআই বলেন, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। এ ছাড়া তাঁকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ধর্ষণঢাকা জেলাপুলিশহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগনারীঢাকালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নিচেই পুরো ভারতকে কবর দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

রাজশাহী সার্কিট হাউসের গাছ না কাটার দাবিতে স্মারকলিপি

রাজশাহী সার্কিট হাউসের গাছ না কাটার দাবিতে স্মারকলিপি

হোমনায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু

হোমনায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু

শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল গ্রেপ্তার

শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল গ্রেপ্তার

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ১ সেন্টিমিটার নিচে, বন্যার আশঙ্কা

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ১ সেন্টিমিটার নিচে, বন্যার আশঙ্কা