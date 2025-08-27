গোপালগঞ্জে কুকুরের তাড়া খেয়ে নালায় পড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা
গোপালগঞ্জ সদরে কুকুরের তাড়া খেয়ে নালায় পড়ে এক স্কুলছাত্রী মারা গেছে। আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে মৌলভীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া সোহাগী (১২) মৌলভীপাড়ার আব্দুল হামিদ চৌধুরীর মেয়ে এবং শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
পরিবারের বরাত দিয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, আজ স্কুল থেকে বাসায় ফেরার সময় রাস্তায় একটি কুকুর সোহাগীকে তাড়া করে। এ সময় সে ভীত হয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাশের নালায় পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্বজনেরা মেয়েটিকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অমিত সরকার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
