লালবাগে গণপিটুনিতে ১০ মামলার আসামি ‘কিলার বাবু’ নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর লালবাগের শহীদনগর এলাকায় গণপিটুনিতে তৌফিকুল ইসলাম ওরফে কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবু (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। তাঁর নামে লালবাগ থানায় মাদক মামলাসহ ৮ থেকে ১০টি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল পৌনে ৮টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় সেনা সদস্যরা ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তফা কামাল খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শনিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় ওই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে আজিমপুর আর্মি ক্যাম্পে খবর দেয় স্থানীয়রা। ক্যাম্পের সদস্যরা আহতাবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর।

ওসি আরও বলেন, নিহত যুবক এলাকায় কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবু নামে পরিচিত। তাঁর নামে লালবাগ থানায় মাদক মামলাসহ ৮ থেকে ১০টি মামলা রয়েছে। তাঁর বাসা শহীদনগর এলাকায়। বাবার নাম ইউনুছ খান।

ওসি কামাল আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

