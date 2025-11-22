ছুটির দিনে ঢাকায় আতঙ্কের সকাল

আমানুর রহমান রনি ও রাসেল মাহমুদ, ঢাকা
ছুটির দিনের সকালে আতঙ্ক ছড়ানো ভূমিকম্পে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। কয়েক তলা ওপর থেকে লাফ দেওয়া, হুড়োহুড়িসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়ে ঢাকার পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষ। ক্ষতিগ্রস্তদের ভোগান্তির পাশাপাশি সম্ভাব্য আরও বড় ভূমিকম্পের উদ্বেগ গ্রাস করে কোটি নগরবাসীকে। দিনভর ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতাই ছিল নগর তথা দেশজুড়ে আলোচনার মূল বিষয়।
শুক্রবার ছুটির দিন। অফিস-আদালত- স্কুলের তাড়া না থাকায় রাজধানীর বেশির ভাগ মানুষ ছিল বাসায়। যারা একটু দেরিতে ওঠে, তাদের অনেকেই তখনো নাশতার টেবিলে। কেউবা আলস্যে বিছানা ছাড়েনি। গৃহিণীদের একটা বড় অংশ রান্নাঘরে ব্যস্ত। এরই মধ্যে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে দুলে উঠল রাজধানীসহ সারা দেশ। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর অদূরে, ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
মাত্রায় মাঝারি শক্তির হলেও উৎপত্তিস্থল ঢাকার কাছে হওয়ায় এবং উৎস ভূগর্ভের কম গভীরে হওয়ায় ভূমিকম্পের অনুভূতি ছিল তীব্র। তাই রাজধানীবাসীর মনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে এ ভূমিকম্প। লাখো মানুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দ্রুত ছুটে বাসাবাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। এ সময় বেশ কিছু লোক সিঁড়ি দিয়ে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে আহত হয়। একই অবস্থা হয় কয়েক তলা ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া অনেকের।
আহতদের বেশির ভাগ রাজধানীর পাঁচটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। ভূমিকম্পের কিছু সময় পর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর, যা পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত) জরুরি বিভাগে গিয়ে দেখা গেছে, একসঙ্গে অনেক আহত লোকের ভিড় সামলাতে বেগ পাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। নিটোরে আসা আহত তরুণ রাকিব জানান, বাসাবো বৌদ্ধমন্দির এলাকার একটি দশতলা ভবনের পাঁচতলায় রঙের কাজ করছিলেন তিনি। ভবন দুলতে শুরু করলে তিনি দৌড়ে নামতে গিয়ে পা মচকান।
রাজমিস্ত্রি সুজন মিয়া আদাবরের একটি তিনতলা নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছিলেন। ভূমিকম্প শুরু হলে তিনি তিনতলা থেকে দোতলায় লাফ দিয়ে পা ভেঙেছেন।
শ্যামলী রিং রোডের রেস্তোরাঁকর্মী তৌফিক পাঁচতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে বাঁ পা ভেঙেছেন।
জরুরি বিভাগের সিনিয়র নার্স সজল জানান, ভূমিকম্পের পর বেশির ভাগ রোগীই পায়ে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে আসছে। নিটোরের জরুরি বিভাগে গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভূমিকম্পের সময় আহত ৮৩ জন চিকিৎসা নিয়েছে। বেশির ভাগের হাত-পা ভাঙা। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের ভর্তি করা হয়েছে।
হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. আবুল কেনান জানান, ভর্তি রোগীদের সবারই ছোট অস্ত্রোপচার হয়েছে, প্রয়োজনে আরও অস্ত্রোপচার করা হবে।
একই চিত্র দেখা গেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গিয়ে। সেখানে যাওয়া আহতদের বেশির ভাগের পায়ে ও মাথায় আঘাত ছিল। গতকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঢামেক হাসপাতালে সারা দেশ থেকে ৪৪ জন এসে চিকিৎসা নিয়েছে। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত ছিল পাঁচজন—নুরুল হুদা, আশিক, আবু বক্কর সিদ্দিক, হারুন ও দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঢামেকের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ বলেন, অনেকেই ভয়ে লাফ দিয়ে বা দৌড়ে নামতে গিয়ে আহত হয়েছে।
দুপুরে আহতদের দেখতে যান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। এ সময় তিনি বলেন, সব সরকারি হাসপাতালে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন কোনো রোগীর চিকিৎসায় ত্রুটি না থাকে। হতাহত বেশি আতঙ্কের কারণে। যে মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে, তার তুলনায় আহত বেশি।
এ ছাড়া কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (মিটফোর্ড হাসপাতাল) চিকিৎসা নিয়েছে আহতরা। তার মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ১০ জন, মুগদা হাসপাতালে ১১ জন এবং কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ৮ জন গিয়েছে। রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে ৫০ জনের বেশি আহত ব্যক্তি চিকিৎসা নিয়েছে।
চলমান গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে গতকাল ছুটির দিন বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। তাতে হাজারো শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী বাসায় ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ না থাকলে হতাহতের ঘটনা বাড়তে পারত বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে।
ভূমিকম্পের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লাফ দিয়ে আহত হওয়া মোট ৯ শিক্ষার্থী ঢামেক হাসপাতালে যান। জিয়াউর রহমান হল, স্যার এ এফ রহমান হল, মহসিন হলসহ কয়েকটি হলে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে ও কক্ষের জিনিসপত্র এলোমেলো হয়। আহতদের মধ্যে দুজন নুরুল হুদা ও আশিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। নুরুল হুদা বলেন, ‘হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলে আতঙ্কে লাফ দিই, তাতে পা ভেঙে গেছে।’
ছুটির দিনের সকালে আতঙ্ক ছড়ানো ভূমিকম্পে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। কয়েক তলা ওপর থেকে লাফ দেওয়া, হুড়োহুড়িসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়ে ঢাকার পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষ। ক্ষতিগ্রস্তদের ভোগান্তির পাশাপাশি সম্ভাব্য আরও বড় ভূমিকম্পের উদ্বেগ গ্রাস করে কোটি নগরবাসীকে। দিনভর ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতাই ছিল নগর তথা দেশজুড়ে আলোচনার মূল বিষয়।
শুক্রবার ছুটির দিন। অফিস-আদালত- স্কুলের তাড়া না থাকায় রাজধানীর বেশির ভাগ মানুষ ছিল বাসায়। যারা একটু দেরিতে ওঠে, তাদের অনেকেই তখনো নাশতার টেবিলে। কেউবা আলস্যে বিছানা ছাড়েনি। গৃহিণীদের একটা বড় অংশ রান্নাঘরে ব্যস্ত। এরই মধ্যে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে দুলে উঠল রাজধানীসহ সারা দেশ। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর অদূরে, ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
মাত্রায় মাঝারি শক্তির হলেও উৎপত্তিস্থল ঢাকার কাছে হওয়ায় এবং উৎস ভূগর্ভের কম গভীরে হওয়ায় ভূমিকম্পের অনুভূতি ছিল তীব্র। তাই রাজধানীবাসীর মনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে এ ভূমিকম্প। লাখো মানুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দ্রুত ছুটে বাসাবাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। এ সময় বেশ কিছু লোক সিঁড়ি দিয়ে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে আহত হয়। একই অবস্থা হয় কয়েক তলা ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া অনেকের।
আহতদের বেশির ভাগ রাজধানীর পাঁচটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। ভূমিকম্পের কিছু সময় পর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর, যা পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত) জরুরি বিভাগে গিয়ে দেখা গেছে, একসঙ্গে অনেক আহত লোকের ভিড় সামলাতে বেগ পাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। নিটোরে আসা আহত তরুণ রাকিব জানান, বাসাবো বৌদ্ধমন্দির এলাকার একটি দশতলা ভবনের পাঁচতলায় রঙের কাজ করছিলেন তিনি। ভবন দুলতে শুরু করলে তিনি দৌড়ে নামতে গিয়ে পা মচকান।
রাজমিস্ত্রি সুজন মিয়া আদাবরের একটি তিনতলা নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছিলেন। ভূমিকম্প শুরু হলে তিনি তিনতলা থেকে দোতলায় লাফ দিয়ে পা ভেঙেছেন।
শ্যামলী রিং রোডের রেস্তোরাঁকর্মী তৌফিক পাঁচতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে বাঁ পা ভেঙেছেন।
জরুরি বিভাগের সিনিয়র নার্স সজল জানান, ভূমিকম্পের পর বেশির ভাগ রোগীই পায়ে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে আসছে। নিটোরের জরুরি বিভাগে গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভূমিকম্পের সময় আহত ৮৩ জন চিকিৎসা নিয়েছে। বেশির ভাগের হাত-পা ভাঙা। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের ভর্তি করা হয়েছে।
হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. আবুল কেনান জানান, ভর্তি রোগীদের সবারই ছোট অস্ত্রোপচার হয়েছে, প্রয়োজনে আরও অস্ত্রোপচার করা হবে।
একই চিত্র দেখা গেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গিয়ে। সেখানে যাওয়া আহতদের বেশির ভাগের পায়ে ও মাথায় আঘাত ছিল। গতকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঢামেক হাসপাতালে সারা দেশ থেকে ৪৪ জন এসে চিকিৎসা নিয়েছে। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত ছিল পাঁচজন—নুরুল হুদা, আশিক, আবু বক্কর সিদ্দিক, হারুন ও দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঢামেকের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ বলেন, অনেকেই ভয়ে লাফ দিয়ে বা দৌড়ে নামতে গিয়ে আহত হয়েছে।
দুপুরে আহতদের দেখতে যান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। এ সময় তিনি বলেন, সব সরকারি হাসপাতালে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন কোনো রোগীর চিকিৎসায় ত্রুটি না থাকে। হতাহত বেশি আতঙ্কের কারণে। যে মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে, তার তুলনায় আহত বেশি।
এ ছাড়া কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (মিটফোর্ড হাসপাতাল) চিকিৎসা নিয়েছে আহতরা। তার মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ১০ জন, মুগদা হাসপাতালে ১১ জন এবং কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ৮ জন গিয়েছে। রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে ৫০ জনের বেশি আহত ব্যক্তি চিকিৎসা নিয়েছে।
চলমান গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে গতকাল ছুটির দিন বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। তাতে হাজারো শিশু-কিশোর শিক্ষার্থী বাসায় ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ না থাকলে হতাহতের ঘটনা বাড়তে পারত বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে।
ভূমিকম্পের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লাফ দিয়ে আহত হওয়া মোট ৯ শিক্ষার্থী ঢামেক হাসপাতালে যান। জিয়াউর রহমান হল, স্যার এ এফ রহমান হল, মহসিন হলসহ কয়েকটি হলে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে ও কক্ষের জিনিসপত্র এলোমেলো হয়। আহতদের মধ্যে দুজন নুরুল হুদা ও আশিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। নুরুল হুদা বলেন, ‘হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলে আতঙ্কে লাফ দিই, তাতে পা ভেঙে গেছে।’
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৩ মিনিট আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৩ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩২ মিনিট আগে
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি ব্রিজের পশ্চিম পাশে লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে বিকেলে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই যুবকের মাথা ও মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ও জমাট রক্ত রয়েছে। তাঁর পরনে কালো রঙের হুডিজাতীয় শীতবস্ত্র ও জিনসের প্যান্ট রয়েছে। স্থানীয়দের কেউই নিহতের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।
এ বিষয়ে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজিব আহমেদ বলেন, ‘লাশের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি ব্রিজের পশ্চিম পাশে লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে বিকেলে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই যুবকের মাথা ও মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ও জমাট রক্ত রয়েছে। তাঁর পরনে কালো রঙের হুডিজাতীয় শীতবস্ত্র ও জিনসের প্যান্ট রয়েছে। স্থানীয়দের কেউই নিহতের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।
এ বিষয়ে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজিব আহমেদ বলেন, ‘লাশের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
ছুটির দিনের সকালে আতঙ্ক ছড়ানো ভূমিকম্পে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। কয়েক তলা ওপর থেকে লাফ দেওয়া, হুড়োহুড়িসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়ে ঢাকার পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষ।১৫ ঘণ্টা আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৩ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩২ মিনিট আগে
গাজীপুর প্রতিনিধি
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকে দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে গাকৃবি।
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গাকৃবি টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) র্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অর্জন করেছে গৌরবময় অবস্থান। আবার উরি র্যাঙ্কিং ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে প্রথম হয়ে ‘ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন’ ক্যাটাগরিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গাকৃবির অবস্থান ৭৭তম। সাম্প্রতিক কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করেছে ২৮ বছরে পদার্পণকারী সেন্টার অব এক্সিলেন্সখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি। টানা তিন বছর ধরে ইউজিসির এপিএ মূল্যায়নেও হয়েছে প্রথম। অন্যদিকে গাকৃবির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯৩টি ফসলের উন্নত জাত এবং ২০টির বেশি কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রতীকী বার্তা প্রেরণ করে দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে ৩৬ জুলাই চত্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠকর্মীদের সমবেত অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ৩৬ জুলাই চত্বরে এসে শেষ হয়।
সেখানে দিবসের ওপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরীফ রায়হানের পরিচালনায় বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ময়নুল হক, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. সফিউল ইসলাম আফ্রাদ এবং রেজিস্ট্রার মো. আবদুল্লাহ্ মৃধা।
এ সময় উপাচার্য বলেন, গাকৃবি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। ২৮ বছরের পথচলায় আমরা অর্জনের যে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছি, তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমাদের সম্মানিত গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা দায়িত্ববান, আমরা সম্ভাবনাময় এবং আমরা বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গাকৃবি আগামী দিনে দেশের কৃষি-শিক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করবে। সবার প্রতি আমার আহ্বান আমরা সবাই মিলে একটি মানবিক, গবেষণাবান্ধব ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব।
অন্যদিকে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসের উদ্যাপন পরিণত হয় আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত উৎসবে।
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকে দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে গাকৃবি।
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গাকৃবি টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) র্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অর্জন করেছে গৌরবময় অবস্থান। আবার উরি র্যাঙ্কিং ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে প্রথম হয়ে ‘ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন’ ক্যাটাগরিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গাকৃবির অবস্থান ৭৭তম। সাম্প্রতিক কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করেছে ২৮ বছরে পদার্পণকারী সেন্টার অব এক্সিলেন্সখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি। টানা তিন বছর ধরে ইউজিসির এপিএ মূল্যায়নেও হয়েছে প্রথম। অন্যদিকে গাকৃবির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯৩টি ফসলের উন্নত জাত এবং ২০টির বেশি কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রতীকী বার্তা প্রেরণ করে দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে ৩৬ জুলাই চত্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠকর্মীদের সমবেত অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ৩৬ জুলাই চত্বরে এসে শেষ হয়।
সেখানে দিবসের ওপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরীফ রায়হানের পরিচালনায় বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ময়নুল হক, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. সফিউল ইসলাম আফ্রাদ এবং রেজিস্ট্রার মো. আবদুল্লাহ্ মৃধা।
এ সময় উপাচার্য বলেন, গাকৃবি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। ২৮ বছরের পথচলায় আমরা অর্জনের যে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছি, তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমাদের সম্মানিত গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা দায়িত্ববান, আমরা সম্ভাবনাময় এবং আমরা বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গাকৃবি আগামী দিনে দেশের কৃষি-শিক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করবে। সবার প্রতি আমার আহ্বান আমরা সবাই মিলে একটি মানবিক, গবেষণাবান্ধব ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব।
অন্যদিকে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসের উদ্যাপন পরিণত হয় আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত উৎসবে।
ছুটির দিনের সকালে আতঙ্ক ছড়ানো ভূমিকম্পে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। কয়েক তলা ওপর থেকে লাফ দেওয়া, হুড়োহুড়িসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়ে ঢাকার পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষ।১৫ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৩ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৩ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩২ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া (দৌলতপুর) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।
বিজিবি জানায়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫২/৬-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে ক্যাম্পপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাঁর নাম ওপেনদার এবং বাড়ি ভারতের বিহার রাজ্যের উচ্ছাগাও থানার শাখে খাস ইন্দ্রাটোল গ্রামে বলে জানান। তবে তিনি তাঁর বাবার নাম বলতে পারেননি। তল্লাশিকালে যুবকের কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা এবং বাংলাদেশের একটি ট্রেনের দুটি টিকিট পাওয়া গেছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে খুলনাগামী ট্রেনের ওই টিকিট দুটি জব্দ করা হয়েছে। ওই যুবকের কাছে কোনো ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র বা আধার কার্ড পাওয়া যায়নি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক ব্যক্তিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
দৌলতপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আখতারুজ্জামান লিটন বলেন, ‘বিজিবি এক ভারতীয় নাগরিককে থানায় এনেছে। মামলা হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।
বিজিবি জানায়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫২/৬-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে ক্যাম্পপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাঁর নাম ওপেনদার এবং বাড়ি ভারতের বিহার রাজ্যের উচ্ছাগাও থানার শাখে খাস ইন্দ্রাটোল গ্রামে বলে জানান। তবে তিনি তাঁর বাবার নাম বলতে পারেননি। তল্লাশিকালে যুবকের কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা এবং বাংলাদেশের একটি ট্রেনের দুটি টিকিট পাওয়া গেছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে খুলনাগামী ট্রেনের ওই টিকিট দুটি জব্দ করা হয়েছে। ওই যুবকের কাছে কোনো ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র বা আধার কার্ড পাওয়া যায়নি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক ব্যক্তিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
দৌলতপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আখতারুজ্জামান লিটন বলেন, ‘বিজিবি এক ভারতীয় নাগরিককে থানায় এনেছে। মামলা হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
ছুটির দিনের সকালে আতঙ্ক ছড়ানো ভূমিকম্পে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। কয়েক তলা ওপর থেকে লাফ দেওয়া, হুড়োহুড়িসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়ে ঢাকার পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষ।১৫ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৩ মিনিট আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।৯ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩২ মিনিট আগে
প্রতিনিধি রাবি
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা। প্রতিবেদন লেখার সময় (বিকেল পৌনে ৫টা) পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলছিল।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস?’, ‘বৈষম্যবিরোধী বাংলায়, স্বৈরাচারের ঠাঁই নাই’, ‘৪৭ মারা রোডম্যাপ, বাতিল চাই করতে হবে’, ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে যা একদম অযৌক্তিক। আমরা এই সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’
আরেক আন্দোলনকারী এবং শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘এগারো শ মার্কের লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাবই পোষণ করে রেখেছে। লিখিত পরীক্ষার দুই মাস আগে রুটিন প্রকাশ করার কথা থাকলেও পিএসসি এবার এক মাস আগে সেটা করেছে। অর্থাৎ পিএসসি নিজেই নিজের রোডম্যাপ লঙ্ঘন করেছে। তারা ৪৬তম বিসিএসকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় পরপর তিনবার পিছিয়েছে।’
শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর জন্য আন্দোলন করছি। আমাদের এই দাবির সঙ্গে দেশের সকলে সংহতি জানালেও পিএসসির টনক নড়েনি। আমরা চাই যেন লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানো হয়, যাতে আমরা সিলেবাস শেষ করে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি।’
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা। প্রতিবেদন লেখার সময় (বিকেল পৌনে ৫টা) পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলছিল।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস?’, ‘বৈষম্যবিরোধী বাংলায়, স্বৈরাচারের ঠাঁই নাই’, ‘৪৭ মারা রোডম্যাপ, বাতিল চাই করতে হবে’, ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে যা একদম অযৌক্তিক। আমরা এই সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’
আরেক আন্দোলনকারী এবং শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘এগারো শ মার্কের লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাবই পোষণ করে রেখেছে। লিখিত পরীক্ষার দুই মাস আগে রুটিন প্রকাশ করার কথা থাকলেও পিএসসি এবার এক মাস আগে সেটা করেছে। অর্থাৎ পিএসসি নিজেই নিজের রোডম্যাপ লঙ্ঘন করেছে। তারা ৪৬তম বিসিএসকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় পরপর তিনবার পিছিয়েছে।’
শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর জন্য আন্দোলন করছি। আমাদের এই দাবির সঙ্গে দেশের সকলে সংহতি জানালেও পিএসসির টনক নড়েনি। আমরা চাই যেন লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানো হয়, যাতে আমরা সিলেবাস শেষ করে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি।’
ছুটির দিনের সকালে আতঙ্ক ছড়ানো ভূমিকম্পে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। কয়েক তলা ওপর থেকে লাফ দেওয়া, হুড়োহুড়িসহ বিভিন্নভাবে আহত হয়ে ঢাকার পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। আহতদের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষ।১৫ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৩ মিনিট আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৩ মিনিট আগে