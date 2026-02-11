Ajker Patrika
ঢাকা

রিকুইজিশনে কমেছে গণপরিবহন, দুঃখপ্রকাশ মালিক সমিতির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১১
মগবাজার মোড় থেকে তোলা। ছবি: মেহেদী হাসান

জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতার অংশ হিসেবে সরকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গণপরিবহন রিকুইজিশন করায় সারা দেশে সাময়িকভাবে যানবাহনের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। এতে সাধারণ যাত্রীদের স্বাভাবিক ও নির্বিঘ্ন যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।

আজ বুধবার সমিতির সাধারণ সম্পাদক (সদর) এ এস এম আহমেদ খোকন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য বিপুলসংখ্যক বাস ও অন্যান্য যানবাহন সরকারিভাবে রিকুইজিশন করায় নিয়মিত রুটে গণপরিবহন চলাচল সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন এলাকায় যাত্রীদের সাময়িক ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবহন মালিক সমিতি জানিয়েছে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্ব পালনে তারা সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুত গণপরিবহন চলাচল আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

যাত্রীদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

