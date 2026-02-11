রিকুইজিশনে কমেছে গণপরিবহন, দুঃখপ্রকাশ মালিক সমিতির

জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতার অংশ হিসেবে সরকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গণপরিবহন রিকুইজিশন করায় সারা দেশে সাময়িকভাবে যানবাহনের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। এতে সাধারণ যাত্রীদের স্বাভাবিক ও নির্বিঘ্ন যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
আজ বুধবার সমিতির সাধারণ সম্পাদক (সদর) এ এস এম আহমেদ খোকন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য বিপুলসংখ্যক বাস ও অন্যান্য যানবাহন সরকারিভাবে রিকুইজিশন করায় নিয়মিত রুটে গণপরিবহন চলাচল সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন এলাকায় যাত্রীদের সাময়িক ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে।
পরিবহন মালিক সমিতি জানিয়েছে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্ব পালনে তারা সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুত গণপরিবহন চলাচল আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
যাত্রীদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।
নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে আটক জামায়াতে ইসলামীর নেতা বেলাল উদ্দিন তাঁর কাছে ‘৫০ লাখ প্লাস’ টাকা থাকার দাবি করলেও গণনা শেষে ৭৪ লাখ পাওয়া গেছে। দুটি ব্যাগভর্তি অবস্থায় পাওয়া সব টাকা মেশিনে গণনা শেষে সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা ৭৪ লাখ টাকা পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছেন।৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সাতকানিয়া উপজেলায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মজিদ কোম্পানি বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
জাতীয় পার্টির (জাপা) শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনটি। এবারও দলটির শক্ত প্রার্থী আছেন এখানে। তবে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের অবস্থানও বেশ শক্তিশালী। তাঁরা একচুল ছাড় দিতেও নারাজ। সমীকরণ আরও জটিল করেছেন জাতীয় পার্টির বিদ্রোহী প্রার্থী।২৬ মিনিট আগে
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় দিনদুপুরে এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ২টার দিকে রামচন্দ্রপুর গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীর সন্দেহ, জামায়াত-শিবিরের লোক তাঁর ওপর এ হামলা চালিয়েছে।৪২ মিনিট আগে