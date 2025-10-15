Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

‎মিরপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে এক লাখ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা জামায়াতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত প্রতি পরিবারকে প্রাথমিকভাবে এক লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত ১০টা ১৫ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শনে এসে তিনি এ ঘোষণা দেন।

‎শফিকুর রহমান বলেন, ‘এই দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা সবাই গরিব ও অসহায় মানুষ। তাঁরা পেটের দায়ে জীবিকার সন্ধানে এখানে এসেছিলেন। হঠাৎ আগুনে তাঁরা আটকা পড়ে ধোঁয়ার মধ্যে দমবন্ধ হয়ে মারা যান। আমরা তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন নিহত ব্যক্তিদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধরার শক্তি দেন।’

‎এ সময় জামায়াতের আমির সমাজের বিত্তবান, সম্পদশালী ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে সবাই যদি কিছুটা সহায়তার হাত বাড়ায়, তাহলে এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। আমাদের উচিত দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া।’

‎জামায়াত আমির সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাই, যেন নিহতদের পরিবারকে যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি যারা এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী, অবহেলার কারণে যারা মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।’

‎শফিকুর রহমান আরও বলেন, নিহত ব্যক্তিরা স্বল্প আয়ের নিরীহ মানুষ। যাঁদের দিন চলে দিন এনে দিন খেয়ে। তাঁরা বড় রকমের আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মুখে। তাই সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি।

বিষয়:

মিরপুরনিহতঅগ্নিকাণ্ডজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

ভারতে আত্মহত্যা করা পুলিশকে ‘দুর্নীতিবাজ’ বলে তদন্ত কর্মকর্তারও আত্মহত্যা, রেখে গেলেন তিন পাতার ‘সুইসাইড নোট’

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

রাকসু নির্বাচন: জরিপে শীর্ষ তিন পদেই এগিয়ে শিবির-সমর্থিত প্যানেল

রাকসু নির্বাচন: জরিপে শীর্ষ তিন পদেই এগিয়ে শিবির-সমর্থিত প্যানেল

ঢামেকে ডিএনএ পরীক্ষার পর ১৬ মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে

ঢামেকে ডিএনএ পরীক্ষার পর ১৬ মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে

নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন

নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন