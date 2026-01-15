Ajker Patrika

বাউফলে বিএনপি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে দলীয় কার্যালয়ের ব্যানার, সাইনবোর্ডসহ দরজা ও জানালার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১১টার দিকে চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নের চরমিয়াজান বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে হঠাৎ বিএনপি কার্যালয় থেকে আগুনের শিখা উঠতে দেখে এক ব্যক্তি চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও কার্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুড়ে যায়।

একাধিক স্থানীয় বাসিন্দা দাবি করেছেন, পরিকল্পিতভাবে পেট্রল ঢেলে কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন রাঢ়ী বলেন, অগ্নিসংযোগে কারা জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বাউফল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের জন্য মার্কিন ভিসা স্থগিত হচ্ছে

ইউক্রেনের ২ লাখ সেনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন—নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর তথ্য

আজকের রাশিফল: আপনার স্পষ্ট কথা কারও বুক ফুটা করে দিতে পারে, পকেট সামলান

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতে ৭৫ দেশের তালিকায় পাকিস্তান, নেই ভারত

জামায়াত আমির বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন করবেন না: মার্থা দাশ

