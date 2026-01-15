Ajker Patrika

ভারত যাওয়ার পথে এক মানব পাচারকারীসহ আটক ৪ যুবক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
সীমান্ত এলাকা থেকে আটক চার যুবক। ছবি: সংগৃহীত
সীমান্ত এলাকা থেকে আটক চার যুবক। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় তিন বাংলাদেশি যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় তাঁদের ভারতে যেতে সহায়তাকারী মানব পাচার চক্রের এক সদস্যকেও আটক করা হয়। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সদর উপজেলার বকচর সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আটক মানব পাচারকারী মো. শাহিন (৩৫) সদর উপজেলার বকচর গ্রামের এবাদুল ইসলামের ছেলে। অন্য আটক ব্যক্তিরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার চাঁদপুর-লহলামারির মো. মিজানুর রহমান, রাজশাহী মহানগরের আসাম কলোনির শফিকুল ইসলাম মুন্না এবং রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার দুর্গাপুর এলাকার মো. তারাজুল ইসলাম।

বিজিবি অধিনায়ক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বকচর সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে বাংলাদেশের একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, মানব পাচারকারী শাহিনের সহায়তায় ভারতের চেন্নাইয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। সেখানে রাজমিস্ত্রির কাজ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের পাঠানো হচ্ছিল।

আটক চারজনকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক।

