জাবিতে ছাত্রদলের ‘গুপ্ত’ লিখন কর্মসূচি

চট্টগ্রাম সিটি কলেজে ‘গুপ্ত’ লেখায় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দেয়াললিখন কর্মসূচি পালন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেয়ালে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা চট্টগ্রাম সিটি কলেজে হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
দেয়াললিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ রুবেল। তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম সিটি কলেজে সংঘর্ষের ঘটনায় শিবির শুরু থেকেই পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদলের নামে অপপ্রচার চালিয়েছে। সেখানে “গুপ্ত” দেয়াললিখনের কারণে শিবিরের নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছাত্রদলের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ আমরা দেয়াললিখন কর্মসূচি পালন করেছি।’
মোহাম্মদ রুবেল বলেন, ‘শিবিরকে বলতে চাই, আপনারা দীর্ঘদিন ধরে গুপ্ত রাজনীতি করেছেন, এখনো করে আসছেন। কিন্তু বর্তমান নির্বাচিত সরকারের সময়ে গুপ্ত রাজনীতি না করে আপনারা ওপেন রাজনীতি করুন। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতীতের কমিটিসমূহ এবং বর্তমানের কমিটির তালিকা প্রকাশ করুন। যত দিন আপনারা গুপ্ত রাজনীতি পরিহার করবেন না, তত দিন আমরা আপনাদের একবার না শতবার, হাজারবার গুপ্ত শিবির নামে অভিহিত করবই।’
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজকে আমাদের কোনো আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি ছিল না। নেতা-কর্মীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে এই কর্মসূচি পালন করেছেন। আমরা এটাকে সাধুবাদ জানাই।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে ‘প্রতিবাদী দেয়াললিখন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারে রামু উপজেলার ঈদগাঁও-ঈদগড় সড়কে একটি জিপ গাড়ি থামিয়ে অস্ত্রের মুখে রুস্তম আলী (৪০) নামের এক ইউপি সদস্যকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় গাড়ির চালক এবং এক যাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও টাকা লুটের পর তাঁদের মারধর করে ছেড়ে দেওয়া হয়। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) সকালে উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের পানেরছড়া...১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজার সদর উপজেলায় নিখোঁজের তিন দিন পর নয়ন দাশ (৩৫) নামের স্থানীয় একটি মন্দিরের সেবায়েতের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে খুরুশকুল ইউনিয়নের পূর্ব হামজার ডেইলের পাহাড়ি এলাকার একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়। নয়ন দাশ খুরুশকুল ইউনিয়নের পূর্ব হামজার ডেইল এলাকার পুলিশ্১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্যুৎ বিভাগের একটি অভিযোগ কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শহরের দাতিয়ারায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিতরণ বিভাগ-১-এর অভিযোগ কেন্দ্রে কয়েকজন এসে হামলা চালিয়ে কাচের দরজা ভাঙচুর করে। ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে পুলিশ এসে পরিদর্শন করেছে।১ ঘণ্টা আগে