Ajker Patrika
ঢাকা

জাবিতে ছাত্রদলের ‘গুপ্ত’ লিখন কর্মসূচি

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ২৩: ০১
জাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ‘গুপ্ত’ দেয়াললিখন কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম সিটি কলেজে ‘গুপ্ত’ লেখায় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দেয়াললিখন কর্মসূচি পালন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেয়ালে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা চট্টগ্রাম সিটি কলেজে হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দেয়াললিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ রুবেল। তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম সিটি কলেজে সংঘর্ষের ঘটনায় শিবির শুরু থেকেই পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদলের নামে অপপ্রচার চালিয়েছে। সেখানে “গুপ্ত” দেয়াললিখনের কারণে শিবিরের নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছাত্রদলের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ আমরা দেয়াললিখন কর্মসূচি পালন করেছি।’

মোহাম্মদ রুবেল বলেন, ‘শিবিরকে বলতে চাই, আপনারা দীর্ঘদিন ধরে গুপ্ত রাজনীতি করেছেন, এখনো করে আসছেন। কিন্তু বর্তমান নির্বাচিত সরকারের সময়ে গুপ্ত রাজনীতি না করে আপনারা ওপেন রাজনীতি করুন। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতীতের কমিটিসমূহ এবং বর্তমানের কমিটির তালিকা প্রকাশ করুন। যত দিন আপনারা গুপ্ত রাজনীতি পরিহার করবেন না, তত দিন আমরা আপনাদের একবার না শতবার, হাজারবার গুপ্ত শিবির নামে অভিহিত করবই।’

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজকে আমাদের কোনো আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি ছিল না। নেতা-কর্মীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে এই কর্মসূচি পালন করেছেন। আমরা এটাকে সাধুবাদ জানাই।’

শিক্ষার্থীপ্রতিবাদঢাকা জেলাছাত্রদলঢাকা বিভাগজাবিহামলা
