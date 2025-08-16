Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢাবিতে শাকিব খান-জয়া আহসানদের ছবিতে জুতা ছুড়ল ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ ১৬ আগস্ট (শনিবার) বিকেল ৫টায় ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে শোবিজ তারকা ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের ‘কালচারাল ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
আজ ১৬ আগস্ট (শনিবার) বিকেল ৫টায় ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে শোবিজ তারকা ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের ‘কালচারাল ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য সংলগ্ন এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানানো সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের ছবি টাঙিয়ে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করা হয়।

আজ ১৬ আগস্ট (শনিবার) বিকেল ৫টায় ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্টদের ‘কালচারাল ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দিয়ে তাদের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করা হয়।

আয়োজকদের একটি ব্যানারে লেখা ছিল ‘কালচারাল ফ্যাসিস্টদের বয়কট করুন’; ‘শহীদের রক্তকে তাচ্ছিল্য করে গণহত্যার পক্ষে বৈধতা উৎপাদন করে এদের চিনে রাখুন।’

আয়োজনে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের নাম-সংবলিত পোস্টারে জুতা নিক্ষেপ করে। এ তালিকায় চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, শমি কায়সার, শম্পা রেজা, অরুণা বিশ্বাস, নাজিফা তুষি, সাজু খাদেম, মুমতাহিনা টয়া, সুনেরাহ বিনতে কামাল, পিয়া জান্নাতুল, আরশ খান, খায়রুল বাশার, ইরফান সাজ্জাদ, শাকিব খান, কচি খন্দকার, মেহের আফরোজ শাওন, সংগীতশিল্পী লিঙ্কন (আর্টসেল), রাহুল আনন্দ, নাট্যকার সুমন আনোয়ারসহ আরও অনেকে রয়েছেন।

এ ছাড়া সাংবাদিক শাহেদ আলম, আব্দুন নূর তুষার, জ. ই মামুন, আনিস আলমগীর, লেখক সাদাত হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুল হাসান মামুন এবং ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নামও এ তালিকায় যুক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম প্রয়াণ দিবসে শোক পালন করে ফেসবুকে পোস্ট দেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল শাকিব খানের ফেসবুক পোস্টটি। পোস্টে তিনি বঙ্গবন্ধুর ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘শোকাবহ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়রাজু ভাস্কর্যঢাকা বিভাগশাকিব খানবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানজয়া আহসানজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

কিশোরগঞ্জে ড্রেনের পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জে ড্রেনের পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ঢাবিতে শাকিব খান-জয়া আহসানদের ছবিতে জুতা ছুড়ল ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’

ঢাবিতে শাকিব খান-জয়া আহসানদের ছবিতে জুতা ছুড়ল ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’

বনানী সিসা বারে হত্যায় গ্রেপ্তার দুই আসামি রিমান্ডে

বনানী সিসা বারে হত্যায় গ্রেপ্তার দুই আসামি রিমান্ডে

হবিগঞ্জে গ্যাস ফিল্ড কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

হবিগঞ্জে গ্যাস ফিল্ড কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার