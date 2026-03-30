বাড্ডায় ইউলুপে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় ইউলুপে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর বয়স আনুমানিক ২৫ বছর।
আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পথচারীরা ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. বাদশা মিয়া জানান, তিনি মধ্য বাড্ডায় ইউলুপের নিচে একটি দোকানে কাজ করেন। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে ওপরে উঠে ওই যুবককে মোটরসাইকেলসহ পড়ে থাকতে দেখেন। আরেক যুবককে লোকজন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলছেন। এরপর এই যুবককে একটি সিএনজি অটোরিকশায় করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে জানান।
বাদশা জানান, শুনেছেন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি বাড্ডা থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে।
