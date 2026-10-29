বারিধারায় গাড়িচাপায় শ্রমিক নিহত: সেদিনের চালক কিশোরের জামিন

বারিধারায় গাড়িচাপায় শ্রমিক নিহত: সেদিনের চালক কিশোরের জামিন
রাজধানীর বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ফুটপাতে বিশ্রাম নেওয়ার সময় গাড়িচাপায় নির্মাণশ্রমিক মেহেদী হাসান মীমের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার কিশোরকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এর আগে কয়েক দফায় তার জামিন নামঞ্জুর করেন আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার শিশু আদালত-৮-এর বিচারক মো. আব্দুল মোক্তাদির কিশোরের জামিন মঞ্জুর করেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী কনক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে ৪ অক্টোবর একই আদালত জামিন নামঞ্জুর করেছিলেন। তার আগেও একবার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই কিশোরকে আদালতে হাজির করার পর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়।
মেহেদীর মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বড় ভাই মোক্তাদীর ইসলাম বাদী হয়ে গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশান থানায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করেন।
মামলায় অভিযোগ করা হয়, বেপরোয়াভাবে প্রাইভেট কার চালিয়ে তাঁর ভাইকে গাড়িচাপা দিয়ে গুরুতর আহত করা হয় এবং এতে তাঁর মৃত্যু হয়। মামলার এজাহারে গাড়িচালক হিসেবে আকাশ মারক নামের একজনকে আসামি করা হয়েছে।
গত ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে রাজধানীর বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনের ১ নম্বর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার ফুটপাতে বসে থাকা মেহেদীকে চাপা দিয়ে দুটি ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা দেয়। পরে পথচারী ও নির্মাণশ্রমিকেরা গাড়িটি তুলে তাঁকে উদ্ধার করেন। পুলিশ তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উল্লেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আজান আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
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