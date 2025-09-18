Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান, মালিককে ১৫ দিনের কারাদণ্ড

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জে নকল সাবান তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র‍্যাব-৪। এ সময় কারখানার মালিক মোনায়েম আহমেদকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নের রাথুরা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গ্রিন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ নামের প্রতিষ্ঠানটি বসতবাড়ির ভেতরে টিন ঘেরা স্থানে গোপনে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির (ডেটল, ডাবসহ) নাম ব্যবহার করে নকল সাবান উৎপাদন করছিল। অভিযানকালে বিপুল মোড়কজাত নকল সাবান ও কাঁচামাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।

নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান জানান, এটি একটি নকল কারখানা। তারা বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ব্র্যান্ড ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছিল। কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বানিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস আর আনসারী বিল্টু বলেন, ‘এখানে কারখানা রয়েছে আমরা জানতাম না। তারা গোপনে নকল সাবান উৎপাদন করছিল।’

বিষয়:

মানিকগঞ্জকারখানাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

অজ্ঞাত ফোনকলে এক মাস পর লাশ মিলল শ্বশুরবাড়িতে, স্ত্রী-সন্তানসহ আটক ৪

অজ্ঞাত ফোনকলে এক মাস পর লাশ মিলল শ্বশুরবাড়িতে, স্ত্রী-সন্তানসহ আটক ৪

নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান, মালিককে ১৫ দিনের কারাদণ্ড

নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান, মালিককে ১৫ দিনের কারাদণ্ড

ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হলো না সেনাসদস্য রিফাতের

ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হলো না সেনাসদস্য রিফাতের

১ লাখ টন ভারতীয় চাল এল হিলিতে, দাম কমল ৩–৪ টাকা

১ লাখ টন ভারতীয় চাল এল হিলিতে, দাম কমল ৩–৪ টাকা