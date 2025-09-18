ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জে নকল সাবান তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র্যাব-৪। এ সময় কারখানার মালিক মোনায়েম আহমেদকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নের রাথুরা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গ্রিন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ নামের প্রতিষ্ঠানটি বসতবাড়ির ভেতরে টিন ঘেরা স্থানে গোপনে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির (ডেটল, ডাবসহ) নাম ব্যবহার করে নকল সাবান উৎপাদন করছিল। অভিযানকালে বিপুল মোড়কজাত নকল সাবান ও কাঁচামাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান জানান, এটি একটি নকল কারখানা। তারা বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ব্র্যান্ড ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছিল। কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে বানিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস আর আনসারী বিল্টু বলেন, ‘এখানে কারখানা রয়েছে আমরা জানতাম না। তারা গোপনে নকল সাবান উৎপাদন করছিল।’
মানিকগঞ্জে নকল সাবান তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র্যাব-৪। এ সময় কারখানার মালিক মোনায়েম আহমেদকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নের রাথুরা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গ্রিন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ নামের প্রতিষ্ঠানটি বসতবাড়ির ভেতরে টিন ঘেরা স্থানে গোপনে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির (ডেটল, ডাবসহ) নাম ব্যবহার করে নকল সাবান উৎপাদন করছিল। অভিযানকালে বিপুল মোড়কজাত নকল সাবান ও কাঁচামাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান জানান, এটি একটি নকল কারখানা। তারা বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ব্র্যান্ড ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছিল। কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে বানিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস আর আনসারী বিল্টু বলেন, ‘এখানে কারখানা রয়েছে আমরা জানতাম না। তারা গোপনে নকল সাবান উৎপাদন করছিল।’
গতকাল বুধবার রাতে আমির হোসেন ভূঁইয়ার মোবাইল ফোনে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি কল দিয়ে জানান, করিমকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন হত্যা করে লাশ গুম করেছেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে আমির হোসেন পুলিশ নিয়ে রসুলপুরে করিমের শ্বশুরবাড়িতে যান। অনুসন্ধানের পর পুলিশ করিমের শ্বশুর ইউনুছ মিয়ার সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে...১ মিনিট আগে
শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিফাত খন্দকার (২২) নামের এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ছোনকা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩২ মিনিট আগে
দেশের বাজারে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের অনুমতি পাওয়ার পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে গত ১২ আগস্ট থেকে চাল আমদানি শুরু হয় ভারত থেকে। চাল আমদানির পর অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে চালের বাজার। ফলে সব ধরনের চালে দাম কমেছে তিন থেকে চার টাকা পর্যন্ত। আজ বৃহস্পতিবার হিলি স্থলবন্দর ঘুরে দেখা গেছে,৩৩ মিনিট আগে
জ্বর, দুর্বলতা ও বমি নিয়ে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন রেজিয়া বেগম (৫০)। তিনি সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর এলাকার দিনমজুর আজিজুল ইসলামের স্ত্রী। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চিকিৎসকের পরামর্শে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন। এ জন্য বাড়ি থেকে সঙ্গে এনেছিলেন ৫ হাজার টাকা।৩৮ মিনিট আগে