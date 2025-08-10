Ajker Patrika
চেতনানাশক খাইয়ে অটোরিকশা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অটোরিকশা চুরির ঘটনায় জড়িত অভিযোগে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা।
রাজধানীতে চেতনানাশক ওষুধ মেশানো মিষ্টি খাইয়ে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় জড়িত অভিযোগে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে চুরি হওয়া ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তাররা একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য বলে জানা গেছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন— জহিরুল (২২), আলমগীর (৩২), মেহেদী (২১) ও ইয়ামিন (১৯)।

পুলিশ জানায়, গত ৩ আগস্ট দুপুর ৩টার দিকে মিরপুর-১০ গোলচত্বরের ফায়ার সার্ভিসের সামনে থেকে অটোরিকশাচালক মো. সজিবুল ইসলাম রাসেলের গাড়ি ভাড়া নেন দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি। তাঁরা প্রথমে শের-ই-বাংলা নগরের জাতীয় পঙ্গু হাসপাতালে যান। সেখান থেকে পরে মোহাম্মদপুরের শ্যামলীর খিলজি রোডে গেলে আরও দুইজন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

একপর্যায়ে চালককে কৌশলে একটি বেকারির রসমালাই খাওয়ানো হয়, যাতে চেতনানাশক মিশানো ছিল। রাসেল কিছুক্ষণ পর অচেতন হয়ে পড়েন। চোরেরা তাকে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যের অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ৬ আগস্ট রাত ৮টার দিকে রাসেলের জ্ঞান ফিরে আসে। পরে এক অজ্ঞাত রিকশাচালক তাঁকে মিরপুর-১০ এর বাসায় পৌঁছে দেন। পরে রাসেল মিরপুর মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার পরপরই মিরপুর মডেল থানার একটি দল আদাবর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে চার আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের হেফাজত থেকে চুরি হওয়া অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মিরপুরচুরিঢাকা জেলাঅটোরিকশাডিএমপিঢাকা বিভাগঢাকা
