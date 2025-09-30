Ajker Patrika
ঐক্য বিনষ্টে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ‘সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য বিনষ্ট করতে বর্তমানে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে শারদীয় দুর্গোৎসব আয়োজনের জন্য উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরিদর্শনের পরে পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের আবেগের প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এ বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সবার সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে উপাচার্য বলেন, নিরাপদ ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, জগন্নাথ হল পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ও হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রক্টোরিয়াল টিমের সদস্যরা।

