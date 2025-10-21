Ajker Patrika
> সারা দেশ

যাত্রাবাড়ীতে ১৫ কেজি গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে যাত্রাবাড়ীর রহমান সুপার মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মো. এরশাদ হোসেনকে (২৬) গ্রেপ্তার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ১৫ কেজি গাঁজাসহ মো. এরশাদ হোসেন (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০। আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে যাত্রাবাড়ীর রহমান সুপার মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব জানায়, অভিযানে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এরশাদ হোসেন পেশাদার মাদক কারবারি বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

র‍্যাব সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার এরশাদ হোসেন দীর্ঘদিন ধরে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে অবৈধভাবে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আগেও একটি মামলা রয়েছে।

উদ্ধার করা মাদকসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাত্রাবাড়ী থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঅভিযানর‍্যাবঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাযাত্রাবাড়ীযুবক
