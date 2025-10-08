Ajker Patrika
নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান সাথী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মাই টিভি চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত
মাই টিভি চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে নারী সহকর্মীকে হেনস্তা ও মারধরের একটি নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র এ নির্দেশ দেন। পরে বাদীপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বাদীর আইনজীবী মো. হারুন অর রশীদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, সাথীর পক্ষে তাঁর আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, গত বছরের ১৯ জানুয়ারি আসামি নাসির উদ্দিন সাথী তাঁর অফিসের নারী কর্মী তূর্য্য রেজাউল কথাকে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য পাঠান। ভ্রমণ শেষে ২০ দিন পরে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এরপর আসামি তূর্য্য রেজাউল কথাকে ফোন করে তাঁর অফিস কক্ষে ডাকেন। অফিসে গেলে সাথী তাঁকে কুপ্রস্তাব দিলে তাতে রাজি না হলে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। এ সময় বাদী অফিস থেকে পালানোর চেষ্টা করলে সাথী ও তাঁর লোকজন ভুক্তভোগী নারীকে জোরপূর্বক আটকে রাখেন। তাঁরা ভুক্তভোগী নারীকে মারধরসহ মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ৯৮টি ফাঁকা চেক ও ৯টি ১০০ টাকা মূল্যের খালি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। এরপর এসব অভিযোগ করে ২০২৪ সালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাথীসহ সাতজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন।

হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীনহত্যা মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন

উল্লেখ্য, গত ১৭ আগস্ট রাজধানীর গুলশান থানাধীন এলাকা থেকে মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন ১৮ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হওয়া যাত্রাবাড়ী থানার আসাদুল হক বাবু হত্যা মামলায় আদালত তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ড শেষে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এর পর থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন ৫ দিনের রিমান্ডেমাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন ৫ দিনের রিমান্ডে

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলানারীঢাকাআদালতকারাগার
