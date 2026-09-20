সড়ক সম্প্রসারণে পূর্ব বাড্ডায় বাড়ি ভাঙার অভিযোগ

রাজধানীর পূর্ব বাড্ডা এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের নামে একটি বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাড়ির মালিক মোল্লা মাসুদ মনোয়ারের অভিযোগ, গত শনিবার দুপুরে প্রায় অর্ধ শত মানুষ বাড়ি ভেঙেছে। এ ঘটনায় আজ রোববার বাড়ির মালিকের স্ত্রী ফাতেমা মাসুম বাড্ডা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, ‘মোল্লা বাড়ি’ নামে পরিচিত বাড়িটির অবস্থান পূর্ব বাড্ডা এলাকার কৃষি ব্যাংক রোডের ওয়াশিং ফ্যাক্টরি গলির ১৮০৫ নম্বর দাগে। গত জুনে ‘ইস্ট বাড্ডা ফোরলেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের’ নামে বাড়ির মালিককে রাস্তার জন্য জায়গা ছাড়তে নোটিশ দেওয়া হয়। ওই নোটিশে স্বাক্ষর ছিল সংগঠনের সভাপতি কাজী আনোয়ার হোসেন মিন্টুর। নোটিশের পর আদালতে মামলা করেন মোল্লা মাসুদ মনোয়ার। আদালত বাড়ির ভাঙার ইস্যুতে স্থগিতাদেশ দেন। এ সত্ত্বেও বাড়ির একটি অংশ ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
বাড্ডা থানায় লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, শনিবার বেলা ১১টার দিকে কাজী আনোয়ার হোসেন মিন্টুর নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন লোক বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলেন। বাড়ি ভাঙতে হ্যামার, ড্রিল মেশিনসহ ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এ সময় বাড়িতে অবস্থান করা এক নারী ভাড়াটিয়াসহ কয়েকজন আহত হন।
তবে মব করে বাড়ি ভাঙার অভিযোগটি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ইস্ট বাড্ডা ফোরলেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী আনোয়ার হোসেন মিন্টু। তিনি আজকের পত্রিকাকে মুঠোফোনে বলেন, ‘লিখিত নোটিশ দিয়েছি সত্য। তবে বাড়ি ভাঙার সঙ্গে আমি জড়িত না। এটা স্থানীয় লোকজন ভেঙেছে।’
অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. নাসিরুল আমীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাস্তা তৈরির জন্য বাড়ির একটি অংশ ভাঙা পড়েছে। এটি কোনো মবের ঘটনা না।
দুপুরের রান্না শেষে পুকুরে পানি আনতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা খাদিজা আক্তার (৬০)। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরে ভাসমান মরদেহ দেখতে পান স্বজনেরা। পরে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেন তাঁরা।২ মিনিট আগে
নিহতের চাচা মানিক মিয়া জানান, ফটোকপি করার জন্য সাইকেলযোগে বাড়ি থেকে ধরেয়ার বাজারের দিকে যাচ্ছিল হুমায়ূন। পথে জলঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট-১৮-৪৩৮৭) তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।৩ মিনিট আগে
যুবলীগের নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তফা ফিরোজকে গ্রেপ্তার করেছে সৈয়দপুর থানা-পুলিশ। আজ রোববার ভোররাতে সৈয়দপুর শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা।৬ মিনিট আগে
রংপুর নগরীর মাছুয়াপাড়ায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের তিন সদস্যকে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই আসামি সিদ্ধার্থ দাস ও মুগ্ধ দাসের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হবে। এ জন্য তাঁদের ঢাকায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফরেনসিক ল্যাবে নেওয়া হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা...১৬ মিনিট আগে