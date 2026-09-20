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সড়ক সম্প্রসারণে পূর্ব বাড্ডায় বাড়ি ভাঙার অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সড়ক সম্প্রসারণে পূর্ব বাড্ডায় বাড়ি ভাঙার অভিযোগ
রাজধানীর পূর্ব বাড্ডার এই বাড়িটি ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বাড়ির মালিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর পূর্ব বাড্ডা এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের নামে একটি বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাড়ির মালিক মোল্লা মাসুদ মনোয়ারের অভিযোগ, গত শনিবার দুপুরে প্রায় অর্ধ শত মানুষ বাড়ি ভেঙেছে। এ ঘটনায় আজ রোববার বাড়ির মালিকের স্ত্রী ফাতেমা মাসুম বাড্ডা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, ‘মোল্লা বাড়ি’ নামে পরিচিত বাড়িটির অবস্থান পূর্ব বাড্ডা এলাকার কৃষি ব্যাংক রোডের ওয়াশিং ফ্যাক্টরি গলির ১৮০৫ নম্বর দাগে। গত জুনে ‘ইস্ট বাড্ডা ফোরলেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের’ নামে বাড়ির মালিককে রাস্তার জন্য জায়গা ছাড়তে নোটিশ দেওয়া হয়। ওই নোটিশে স্বাক্ষর ছিল সংগঠনের সভাপতি কাজী আনোয়ার হোসেন মিন্টুর। নোটিশের পর আদালতে মামলা করেন মোল্লা মাসুদ মনোয়ার। আদালত বাড়ির ভাঙার ইস্যুতে স্থগিতাদেশ দেন। এ সত্ত্বেও বাড়ির একটি অংশ ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাড়িতে হামলার ঘটনায় বাড্ডা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বাড়ির মালিকের স্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাড়িতে হামলার ঘটনায় বাড্ডা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বাড়ির মালিকের স্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাড্ডা থানায় লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, শনিবার বেলা ১১টার দিকে কাজী আনোয়ার হোসেন মিন্টুর নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন লোক বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলেন। বাড়ি ভাঙতে হ্যামার, ড্রিল মেশিনসহ ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এ সময় বাড়িতে অবস্থান করা এক নারী ভাড়াটিয়াসহ কয়েকজন আহত হন।

বাড়িটি ‘মোল্লা বাড়ি’ নামে পরিচিত। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাড়িটি ‘মোল্লা বাড়ি’ নামে পরিচিত। ছবি: আজকের পত্রিকা

তবে মব করে বাড়ি ভাঙার অভিযোগটি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ইস্ট বাড্ডা ফোরলেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী আনোয়ার হোসেন মিন্টু। তিনি আজকের পত্রিকাকে মুঠোফোনে বলেন, ‘লিখিত নোটিশ দিয়েছি সত্য। তবে বাড়ি ভাঙার সঙ্গে আমি জড়িত না। এটা স্থানীয় লোকজন ভেঙেছে।’

অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. নাসিরুল আমীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাস্তা তৈরির জন্য বাড়ির একটি অংশ ভাঙা পড়েছে। এটি কোনো মবের ঘটনা না।

বিষয়:

রাজধানীঢাকা বিভাগঅভিযোগবাড্ডাহামলা
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