Ajker Patrika
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খিলগাঁওয়ে ৮ মামলার আসামিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিলেন স্থানীয়রা

ঢামেক প্রতিবেদক
খিলগাঁওয়ে ৮ মামলার আসামিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিলেন স্থানীয়রা
খিলগাঁও থানা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে গণপিটুনি দিয়ে সন্ত্রাসী সোহেল ওরফে পাগলা সোহেলকে (৪৫) পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে। সোহেলের নামে মাদক, ছিনতাই, ধর্ষণসহ ৮টি মামলা রয়েছে।

আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে খিলগাঁও পশ্চিম নন্দিপাড়া পানির পাম্পের সামনে গণপিটুনির ঘটনাটি ঘটে। পরে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে খিলগাঁও থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. ইমরান শেখ জানান, খিলগাঁও এলাকায় ডিউটি চলাকালীন থানার মাধ্যমে জানতে খবর আসে নন্দীপাড়া পানির পাম্পের সামনে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দেওয়া হয়েছে। দ্রুত সেখানে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দ্রুত মুগদা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।

গ্রেপ্তারের সময় ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পিস্তল, ম্যাগাজিনসহ তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় বলে জানাস এ পুলিশ কর্মকর্তা।

খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, আটক ব্যক্তির নাম সোহেল ওরফে পাগলা সোহেল। এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী। আজকে স্থানীয় জনগণের কাছে গণধোলাই খেয়ে অস্ত্রসহ আটক হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, খিলগাঁও থানায় তাঁর নামে মাদক, ছিনতাই, ধর্ষণসহ ৮টি মামলা আছে। তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

বিষয়:

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