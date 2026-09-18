রাজধানীর রমনায় ফুটপাত থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর রমনা এলাকার ফুটপাত থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। তার নাম-পরিচয় জানা না গেলেও আনুমানিক বয়স ৬৫ বছর বলে ধারণা করছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রমনা এলাকায় এনএসআই হেডকোয়ার্টার্সের গেটের বিপরীত পাশে ফুটপাত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে রমনা থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।
রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তানভীর হাসান জানান, আজ সকালে পথচারীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার বয়স হবে আনুমানিক ৬৫ বছর। ময়নাতদন্তের জন্য ওই মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।
এসআই আরও জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পারি ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিল। অসুস্থতার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তে সিআইডি ফরেনসিক টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে।
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