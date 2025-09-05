Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২৮
আজ শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে নুরের ওপর হামলার বিচারসহ তিন দাবিতে গণঅধিকার পরিষদ এক সংহতি সমাবেশের আয়োজন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় পার্টি (জাপা) এবং ১৪ দলীয় জোটের বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার নেই উল্লেখ করে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। আজ শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে নুরের ওপর হামলার বিচারসহ তিন দাবিতে গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত এক সংহতি সমাবেশে এই দাবি জানান তাঁরা।

সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন নবী খান সোহেল, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আলী আশরাফ আকন্দ, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব প্রমুখ।

আজ শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে নুরের ওপর হামলার বিচারসহ তিন দাবিতে গণঅধিকার পরিষদ এক সংহতি সমাবেশের আয়োজন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাশেদ খান বলেন, ‘আমাদের স্পষ্ট দাবি, নুরের ওপর যে হামলা হয়েছে, এই হামলার সঙ্গে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের যে সকল সদস্যরা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অনুমতি ছাড়া নুরের ওপর হামলা হয় নাই। সুতরাং, একজন জনপ্রিয় জাতীয় নেতা, জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সাহসী নেতার ওপর যে হামলা হয়েছে, এই হামলার দায় নিয়ে এই অথর্ব স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে হবে। আমরা জাতীয় পার্টিকে বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেব না। আওয়ামী লীগের যেভাবে বিচার হয়েছে, আওয়ামী লীগের সাংবিধানিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়েছে, ঠিক একইভাবে জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রজ্ঞাপন জারি করে নিষিদ্ধ করতে হবে।’

এহসানুল মাহবুব যুবায়ের বলেন, ‘আওয়ামী লীগ বিদায় নিয়েছে, কিন্তু এই ফ্যাসিবাদকে তৈরি করেছিল যারা, সেই জাতীয় পার্টি, সেই ১৪ দল এখনো আছে। সেই নেতৃবৃন্দও যারা গত ’১৪, ’১৮ আর ’২৪-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে শক্তি জুগিয়েছে, সেই শক্তির বাংলাদেশে রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগ মুক্ত, জাতীয় পার্টি মুক্ত, ১৪ দল মুক্ত বাংলাদেশ দেখতে চায়।’

হাবিব-উন নবী খান সোহেল বলেন, ‘বিদেশের মাটিতে বসে যারা বারবার বাংলাদেশকে নিজ রাডারে আনার স্বপ্ন দেখে, তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, বাংলাদেশ আর কখনোই পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের পুতুল খেলার পাত্র হবে না। জাতীয় পার্টি দুধে ধোয়া তুলসিপাতা না। হাসিনার বিচার যেমন হবে বাংলাদেশে, হাসিনার দোসর জাতীয় পার্টির বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হতে হবে। কুখ্যাত রাশেদ খান মেনন আর হাসানুল হক ইনুদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হতে হবে। নুরের ওপর হামলার বিচারের ব্যবস্থা করুন। নইলে আমরা কিন্তু প্রয়োজনে এক হয়ে আবার মাঠে নামব।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকারাজনীতিবিদহামলাজেলার খবরজাতীয় পার্টি
