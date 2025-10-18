বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে আহতরা আশঙ্কামুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণের সময় আহত ফায়ার ফাইটার ও আনসার ভিডিপির সদস্যরা এখন আশঙ্কামুক্ত। আজ শনিবার রাত ৯টায় আনসার ভিডিপির ঢাকা জেলা উত্তর জোনের কমান্ডার গোলাম মাওলা তুহিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গোলাম মাওলা তুহিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁরা কেউ আশঙ্কাজনক নন। সবাই আশঙ্কামুক্ত, আগামী দু-এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আমরা আশা করছি।’
এর আগে, শনিবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের সামনে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সবাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মী। তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। তাঁদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
