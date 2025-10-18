Ajker Patrika
বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে আহতরা আশঙ্কামুক্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণের সময় আহত ফায়ার ফাইটার ও আনসার ভিডিপির সদস্যরা এখন আশঙ্কামুক্ত। আজ শনিবার রাত ৯টায় আনসার ভিডিপির ঢাকা জেলা উত্তর জোনের কমান্ডার গোলাম মাওলা তুহিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গোলাম মাওলা তুহিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁরা কেউ আশঙ্কাজনক নন। সবাই আশঙ্কামুক্ত, আগামী দু-এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আমরা আশা করছি।’

এর আগে, শনিবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের সামনে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সবাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মী। তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। তাঁদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

৪৫ বছর ছদ্মবেশে বিলাসী জীবন, অবশেষে বিচারের মুখে গুম-খুনের হোতা গোয়েন্দাপ্রধান

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে কী ধরনের পণ্য থাকে

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে

কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৯

সিভাসু অফিসার সমিতির সভাপতি খলিল, সম্পাদক জামাল

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের আকাশপথ

