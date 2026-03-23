Ajker Patrika
ঢাকা

গুলশানে সড়কে পড়ে ছিল নারীর মাথা থেঁতলানো মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর গুলশান শাহজাদপুর এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৫০) মাথা থেঁতলানো রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে গুলশান শাহজাদপুরের মূল সড়ক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

গুলশান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অনিন্দ্য তালুকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ভোরে শাহজাদপুর প্রধান সড়কে গাড়ির চাপায় ওই নারী মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কোন গাড়ির চাপায় মারা গেছেন, তা জানা যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এসআই আরও বলেন, ওই নারীকে মাঝেমধ্যে ভিক্ষা করতে দেখা যেত। তাঁর পরনে ছিল লাল প্রিন্টের শাড়ি। সিআইডি ক্রাইমসিন ইউনিটের ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে চেষ্টা করেও পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

গুলশান, ঢাকা জেলা, রাজধানী, ঢাকা বিভাগ, সড়ক দুর্ঘটনা, ঢাকা
