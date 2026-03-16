রাজধানীতে বিশেষ অভিযানে ৫৫ জন গ্রেপ্তার, ১৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান ও ব্লক রেইড পরিচালনা করে মোট ৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল রোববার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ডিবি ও থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ১৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মতিঝিল বিভাগের মতিঝিল জোনাল টিম এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম পল্টন থানাধীন জাতীয় ফুটবল স্টেডিয়ামসংলগ্ন এরশাদ রোড এলাকায় ব্লক রেইড অভিযান পরিচালনা করে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুজনকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১১ জনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং দুজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
এদিকে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর ও রূপনগর থানা এলাকায় পৃথক বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরও ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে ডিএমপি। এর মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে।
অন্যদিকে একই দিন মধ্যরাতে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি দল শ্যামপুর থানাধীন আইজি গেটসংলগ্ন মেহেন্দীবাড়ী ফার্নিচার গলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, মাদক সেবনের উপকরণ ও নগদ ২০ হাজার ৩০৬ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া রূপনগর থানার পুলিশ আজ সোমবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এদিকে রাজধানীর বিমানবন্দর থানাধীন কাওলা রেললাইন এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ডিবি সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে কাওলা টু এয়ারপোর্টগামী রেলগেটসংলগ্ন রেললাইন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
