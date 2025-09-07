Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) শামসুদ্দোহা খন্দকারের কাছে বাড়ির চার নারী গৃহকর্মী গতকাল শনিবার তাঁদের বকেয়া বেতন চান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিজের লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে তাঁদের হত্যার হুমকি দেন। মদ পান করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। আতঙ্কে গৃহকর্মীদের একজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করেন। রাতেই ঘটনাস্থল ঢাকার নবাবগঞ্জের পানালিয়া ওয়ান্ডেরালা গ্রিন পার্কের বাড়িতে যায় পুলিশ।

তবে পুলিশ দেখে সাবেক এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও উত্তেজিত হয়ে যান। দরজা আটকে ভেতরে থাকেন, পুলিশও সারা রাত অপেক্ষা করে তাঁর বাড়ির সামনে। টানা ১২ ঘণ্টা পুলিশের অপেক্ষার পর আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ওই বাড়ি থেকে পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে চেক জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

নবাবগঞ্জ থানা সূত্রে জানা যায়, শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে শামসুদ্দোহা মদ্যপ অবস্থায় বাসার কাজের লোকজনকে হুমকি দেন। রাত ১১টার দিকে এক নারী গৃহকর্মী জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তাঁকে মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তিনি পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতেও গৃহকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার চালিয়ে যান। এ সময় শামসুদ্দোহার অস্বাভাবিক আচরণে পুলিশ সদস্যরা অনেকটা বিব্রত হন। পরে নবাবগঞ্জ থানার ওসি মমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ রাতভর তাঁর বাসার সামনে অবস্থান নেয়।

সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহাকে আটক করতে বাড়ির বাইরে পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করতে দেখা যায়। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহাকে আটক করতে বাড়ির বাইরে পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করতে দেখা যায়। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের একাধিক সূত্র জানায়, শামসুদ্দোহা বাসার চার নারী গৃহকর্মীকে বেতন না দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং লাইসেন্সকৃত পিস্তল দিয়ে তাঁদের গুলি করার হুমকি দেন। পুলিশদের দেখে তিনি নিজের কক্ষে দরজা বন্ধ করে অবস্থান নেন। দীর্ঘ সময় দরজা খোলার অপেক্ষায় থাকার পর রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। ওসির অনুরোধে সাড়ে ১০টার দিকে বের হয়ে গেটে এসে পুলিশের গাড়িতে ওঠেন। বেলা ১১টার দিকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর লাইসেন্সকৃত পিস্তলটিও জব্দ করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারের পর শামসুদ্দোহাকে প্রথমে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় নেওয়া হয়। বেলা সোয়া ১টার দিকে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আনিসুজ্জামান জানান, শামসুদ্দোহার বিরুদ্ধে চেক জালিয়াতির ঘটনায় দুটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। সেসব মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

১৯৮৬ সালে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন শামসুদ্দোহা খন্দকার। ২০১১ সালে অতিরিক্ত আইজিপি পদে উন্নীত হন এবং পরে প্রেষণে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তবে দায়িত্বকালে তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ ওঠে। ২০১৫ সালে তাঁকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের ৩ মার্চ পুলিশ বাহিনী থেকে অবসরে যান তিনি।

সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তারসাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার

২০১৮ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শামসুদ্দোহা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান শুরু করে। দুদকের অনুসন্ধানে স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবেই প্রায় ৪১ কোটি টাকার অবৈধ আয় শনাক্ত হয়। শামসুদ্দোহার বিরুদ্ধে ২১ কোটি ৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং প্রায় ২ কোটি ৮৭ লাখ টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে দুদকের মামলা এখনো বিচারাধীন।

নবাবগঞ্জ থানার ওসি মমিনুল ইসলাম বলেন, চেক জালিয়াতির দুটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আরও পাঁচটি মামলা থাকলেও সেসব মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাজেলার খবরনবাবগঞ্জ (ঢাকা)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

সিলেটে ইউএনওর গাড়িচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

সিলেটে ইউএনওর গাড়িচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

ভোলায় নারীকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, বিএনপি নেতাসহ আটক ৪

ভোলায় নারীকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, বিএনপি নেতাসহ আটক ৪

চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক

চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক