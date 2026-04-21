সাবেক সেনা কর্মকর্তা নাজিমের স্ত্রী-ছেলের আয়কর নথি সরবরাহের নির্দেশ

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান চলায় অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাজিম উদ্দিনের স্ত্রী আজিজা তাহের ও ছেলে মোহাম্মদ জায়েম বিন নাজিমের আয়কর নথির সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান আয়কর নথির সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, ‘নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ বিষয় তদন্ত চলমান আছে। অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তানের আয়কর নথির (করবর্ষ-২০১৩-১৪ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত বছর আয়কর রিটার্ন ও এর সঙ্গে সংযুক্ত/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র), সত্যায়িত/সার্টিফায়েড ছায়ালিপি পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন।’
এর আগে গত ২ মার্চ নাজিম উদ্দিন, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন একই আদালত।
