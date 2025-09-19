Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গানের শিক্ষক নিয়োগ বাতিল না করলে সরকারকে বাধ্য করার হুমকি ওলামা পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে শুক্রবার জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে শুক্রবার জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গানের শিক্ষক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন বাতিল এবং বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ। তারা বলেছে, দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে অন্তর্বর্তী সরকারকে কঠোর আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হবে।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে এই হুঁশিয়ারি দেন জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের নেতারা।

পরিষদের উপদেষ্টা ও চরমোনাই পির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, বাংলাদেশ ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশ। এখানে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে। অথচ এখন গানের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেই।

তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনা গানের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। আজ সেই প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমরা চাই, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হোক। যদি না হয়, তাহলে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য করা হবে।’

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের মুফতি সেলিম বলেন, ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গানের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও ধর্মীয় শিক্ষক নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, এখন অনেক পরিবার বিদ্যালয়ের বদলে মাদ্রাসায় সন্তানদের পাঠাচ্ছে। যদি সংগীতশিক্ষা দেওয়া হয়ই, তাহলে আমরা গজল শেখানোর জন্য শিক্ষক পাঠাতে প্রস্তুত।’

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ধর্মীয় শিক্ষকের পদে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, যা তারা মেনে নেবেন না। এর মধ্য দিয়ে ভারত ও আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে, যা কখনোই সফল হবে না।

সমাবেশ শেষে মিছিল বায়তুল মোকাররম এলাকা থেকে শুরু হয়ে পার্শ্ববর্তী সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ‘কুরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো’সহ নানা স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা।

বিষয়:

নিয়োগশিক্ষকঢাকা জেলাসরকারঢাকা বিভাগঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর অর্ধগলিত লাশ, মৃত্যু ১০-১২ দিন আগে: পুলিশ

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

বিকাশ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ‘সাড়ে ৩ লাখ টাকা’ ছিনতাই

বিকাশ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ‘সাড়ে ৩ লাখ টাকা’ ছিনতাই

টেকনাফে পানের দোকানদারকে গলা কেটে হত্যা

টেকনাফে পানের দোকানদারকে গলা কেটে হত্যা

কুমিল্লায় চার মাজারে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ: পুলিশের মামলায় আসামি ২২০০

কুমিল্লায় চার মাজারে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ: পুলিশের মামলায় আসামি ২২০০

গানের শিক্ষক নিয়োগ বাতিল না করলে সরকারকে বাধ্য করার হুমকি ওলামা পরিষদের

গানের শিক্ষক নিয়োগ বাতিল না করলে সরকারকে বাধ্য করার হুমকি ওলামা পরিষদের