হাতিরঝিলে ডাকাতির প্রস্তুতি, অস্ত্র-ককটেলসহ গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীর হাতিরঝিল-সংলগ্ন একটি বাসায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) গুলশান বিভাগ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, পাঁচ রাউন্ড গুলি, একটি খেলনা পিস্তল, তিনটি চাপাতি, পাঁচটি ককটেল, একটি স্পাইক ড্যাগার ও চলচ্চিত্র শুটিং ইউনিটের দুটি কার্ডও উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. রাকিব (৩২), মো. রাশেদুল হাওলাদার (২৭), মো. জুবায়ের ইসলাম (৪০) ও বিজয় সরকার ওরফে ডেফিড (২৭)।
ডিবি কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে হাতিরঝিল-সংলগ্ন বাড্ডার সরদার গলির একটি বাসায় ডাকাতির পরিকল্পনার বিষয়টি জানতে পারে ডিবি গুলশান বিভাগ। ছয় সদস্যের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ওই বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুটের পরিকল্পনা করছিল। এর অংশ হিসেবে ঘটনার আগের দিন দলের সদস্যরা ওই এলাকা রেকি করে।
পরে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে ডাকাত দলের সদস্যদের অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর ডিবি গুলশান বিভাগের প্রায় ৪০ সদস্যের সমন্বয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে চারজনকে হাতেনাতে ধরে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি ওখানে থাকা দুজন পালিয়ে যায়। ডাকাত দলের এই দুই সদস্যকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
এই অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জানান, গ্রেপ্তার করা রাকিবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১০টি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া বিজয় সরকারের বিরুদ্ধে ৬টি ডাকাতি মামলা রয়েছে।
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