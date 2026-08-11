Ajker Patrika
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রাজধানীতে যানবাহনের কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৯১৫টি মামলা, সবচেয়ে বেশি মতিঝিলে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে যানবাহনের কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৯১৫টি মামলা, সবচেয়ে বেশি মতিঝিলে
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গত জুলাই মাসে ৯১৫টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে মতিঝিল এলাকায়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির মুখপাত্র অতিরিক্ত উপকমিশনার নিয়াজ মেহেদী।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ জানায়, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং সড়কে চলাচলকারী যানবাহন থেকে অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমন বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই মাসে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কালো ধোঁয়া নির্গমনের দায়ে এসব মামলা করা হয়।

ডিএমপির ৮টি ট্রাফিক বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে মতিঝিল বিভাগে। এ বিভাগে ৩৫৪টি মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়া ট্রাফিক রমনা বিভাগে ৩৪টি, লালবাগে ৪টি, ওয়ারীতে ১৭২টি, তেজগাঁওয়ে ১৩১টি, মিরপুরে ৩৬টি, উত্তরা বিভাগে ১২৮টি এবং গুলশান বিভাগে ৫৬টি মামলা করা হয়েছে।

ডিএমপি জানিয়েছে, পরিবেশ দূষণ রোধে কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

যানবাহনঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগট্রাফিক
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