চকবাজার থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর চকবাজারের চাঁদনীঘাট এলাকায় রাস্তা থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক এক দিন।
আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই ছেলে নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
চকবাজার থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল আলম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁদনীঘাটের কেবি চন্দ্র রোডের একটি সরু গলিতে নবজাতকের লাশ পাওয়া যায়। একটি কালো পলিথিনে মুড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মো. আশরাফুল আলম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কে বা কারা মৃত অবস্থায় নবজাতককে সেখানে ফেলে রেখে গেছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
নোয়াখালীর হাতিয়ার জাগলারচর দখলকে কেন্দ্র করে জলদস্যুদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন ৮-১০ জন। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার জাগলারচরে এ সংঘর্ষ হয়।
ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে নিহত দীপু চন্দ্র দাসের (২৮) পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন মানবাধিকারকর্মীরা। এ সময় তাঁরা পরিবারটির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামে বিশেষ অভিযানে মৌলভীবাজারে গত সাত দিনে ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যার মামলায় প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির ওরফে দাঁতভাঙা কবিরকে ফের ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ রিমান্ডের এই আদেশ দেন।
হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়ার জাগলারচর দখলকে কেন্দ্র করে জলদস্যুদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন ৮-১০ জন। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার জাগলারচরে এ সংঘর্ষ হয়।
নিহতদের মধ্যে একজন হলেন আলাউদ্দিন (৪০)। তিনি উপজেলার সুখচর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চর আমান উল্যাহ গ্রামের ছেরাং বাড়ির মহিউদ্দিনের ছেলে। নিহত অন্যদের নাম জানা যায়নি।
নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, নিহতদের মধ্যে একজন নোয়াখালীর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আর চারজনের মৃতদেহ ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার জাগলারচরের জমি সরকার এখন পর্যন্ত কাউকে বন্দোবস্ত দেয়নি। এ সুযোগে ৫ আগস্টের পর জাহাজমারা ইউনিয়নের কোপা সামছু বাহিনী জাগলারচরের বেশ কিছু জমি বিক্রি করে। এরপর সুখচর ইউনিয়নের আলাউদ্দিন বাহিনী জাগলারচরের জমির দখল নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে আলাউদ্দিন বাহিনী আরও বেশি দামে কিছু জমি বিক্রি করে। এরপর দুটি গ্রুপ আলাদা আলাদাভাবে চরের জমি বিক্রির চেষ্টা চালায়।
অভিযোগ রয়েছে, চর দখলে যুক্ত আলাউদ্দিন সুখচর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি বেলায়েত হোসেন সেলিম, আওয়ামী লীগের নিজাম মেম্বার ও বিএনপির নবীর ঘনিষ্ঠ। তাঁরা কোপা সামছু বাহিনীকে চর থেকে বিতাড়িত করে চরের জমি দখলে নিতে ডাকাত আলাউদ্দিনের বাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করেন। এ নিয়ে দুটি গ্রুপ একাধিকবার বিরোধে জড়ায়।
মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে চরের জমি দখলকে কেন্দ্র করে কোপা সামছু ও আলাউদ্দিন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে অপর পক্ষের ছোড়া গুলিতে আলাউদ্দিনসহ পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে আলাউদ্দিনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চারজনের মরদেহ ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে সুখচর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি বেলায়েত হোসেন সেলিমের মোবাইলে একাধিক কল করা হলেও ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
হাতিয়া থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, একটি মরদেহ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে রয়েছে। চারটি মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্গম চরাঞ্চল হওয়ায় বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
চকবাজার থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল আলম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁদনীঘাটের কেবি চন্দ্র রোডের একটি সরু গলিতে নবজাতক ছেলেটির লাশ পাওয়া যায়। একটি কালো পলিথিনে মুড়িয়ে লাশ ফেলে রাখা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে নিহত দীপু চন্দ্র দাসের (২৮) পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন মানবাধিকারকর্মীরা। এ সময় তাঁরা পরিবারটির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামে বিশেষ অভিযানে মৌলভীবাজারে গত সাত দিনে ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যার মামলায় প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির ওরফে দাঁতভাঙা কবিরকে ফের ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ রিমান্ডের এই আদেশ দেন।
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে নিহত দীপু চন্দ্র দাসের (২৮) পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন মানবাধিকারকর্মীরা। এ সময় তাঁরা পরিবারটির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।
আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বেলা ১টায় ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার মোকামিয়াকান্দা গ্রামের দীপু দাসের বাড়িতে যায় মো. শহীদুল আলমসহ ১৮ সদস্যের মানবাধিকারকর্মীর একটি প্রতিনিধিদল।
মানবাধিকারকর্মীরা দীপু চন্দ্র দাসের স্ত্রী মেঘনা রানীর সঙ্গে কথা বলে পরিবারের আর্থিক অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়ের খোঁজখবর নেন। পরে পরিবারটির যেকোনো প্রয়োজনে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মানবাধিকারকর্মী শহীদুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, ‘এ ঘটনায় আমরা ক্ষুব্ধ, মর্মাহত, দুঃখিত। অপবাদ দিয়ে বিনা প্রমাণে একটা মানুষকে শুধু হত্যা করা হলো না, লাশকে পোড়ানো হলো, অসম্মান করা হলো। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা এসেছি ন্যায়বিচারের আশায়। আমরা ন্যায়বিচার আদায় করে ছাড়ব। সমাজের কাছে এবং সরকারের কাছে দাবি, শুধু ন্যায়বিচার না, বরং এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, সে ব্যবস্থা নেওয়া। সত্যিকার অর্থে আমরা যেন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ দেখে যেতে পারি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, দীপু চন্দ্র দাসের পরিবার ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তবে আমরা এই পরিবারের যেকোনো প্রয়োজনে পাশে থাকব।’
প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন, নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, লেখক ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাবেক সদস্য ফিরোজ আহমেদ, মানবাধিকারকর্মী দীপায়ন খীসা, লেখক ও নৃবিজ্ঞানী রেহনুমা আহমেদ প্রমুখ। এ ছাড়া জাতীয় আইন সহায়তা কেন্দ্র ব্লাস্ট, এএলআরডি ও মানবাধিকার সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
১৮ ডিসেম্বর রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা ও মরদেহ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। নিহত দীপু চন্দ্র দাস জেলার তারাকান্দা উপজেলার মোকামিয়া কান্দা গ্রামের রবি চন্দ্র দাসের ছেলে। তিনি গত দুই বছর ধরে ভালুকার জামিরদিয়া পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস বিডি লিমিটেড কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। এই হত্যার ঘটনায় নিহত দীপুর ছোট ভাই অপু চন্দ্র দাস ১৯ ডিসেম্বর বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ১৫০ জনকে আসামি করে ভালুকা থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় র্যাব-পুলিশের সদস্যরা ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছেন।
চকবাজার থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল আলম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁদনীঘাটের কেবি চন্দ্র রোডের একটি সরু গলিতে নবজাতক ছেলেটির লাশ পাওয়া যায়। একটি কালো পলিথিনে মুড়িয়ে লাশ ফেলে রাখা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নোয়াখালীর হাতিয়ার জাগলারচর দখলকে কেন্দ্র করে জলদস্যুদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন ৮-১০ জন। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার জাগলারচরে এ সংঘর্ষ হয়।
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামে বিশেষ অভিযানে মৌলভীবাজারে গত সাত দিনে ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যার মামলায় প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির ওরফে দাঁতভাঙা কবিরকে ফের ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ রিমান্ডের এই আদেশ দেন।
মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামে বিশেষ অভিযানে মৌলভীবাজারে গত সাত দিনে ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়।
জানা গেছে, ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ডেভিল হান্ট ফেজ-২-এর অভিযানের অংশ হিসেবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৌলভীবাজারের বিভিন্ন উপজেলা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।
চকবাজার থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল আলম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁদনীঘাটের কেবি চন্দ্র রোডের একটি সরু গলিতে নবজাতক ছেলেটির লাশ পাওয়া যায়। একটি কালো পলিথিনে মুড়িয়ে লাশ ফেলে রাখা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নোয়াখালীর হাতিয়ার জাগলারচর দখলকে কেন্দ্র করে জলদস্যুদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন ৮-১০ জন। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার জাগলারচরে এ সংঘর্ষ হয়।
ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে নিহত দীপু চন্দ্র দাসের (২৮) পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন মানবাধিকারকর্মীরা। এ সময় তাঁরা পরিবারটির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যার মামলায় প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির ওরফে দাঁতভাঙা কবিরকে ফের ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ রিমান্ডের এই আদেশ দেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যার মামলায় প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির ওরফে দাঁতভাঙা কবিরকে ফের ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ রিমান্ডের এই আদেশ দেন।
৭ দিনের রিমান্ড শেষে বিকেলে কবিরকে আদালতে হাজির করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত ৫ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তাঁর পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না।
ঢাকার মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গত ১৬ ডিসেম্বর কবিরকে ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এর আগে ১৪ ডিসেম্বর রাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে কবিরকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।
কবির পটুয়াখালী সদরের টিটকাটা এলাকার মৃত মোজাফফরের ছেলে। তিনি রাজধানীর আদাবর থানার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের নবোদয় হাউজিং সোসাইটিতে বসবাস করতেন। গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স-কালভার্ট রোডে বিজয়নগর এলাকায় শরিফ ওসমান বিন হাদি একটি রিকশায় করে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলে করে আসা দুই জনের একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়।
হাদি মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। ঘটনার পরপর তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নেওয়া হলে গত ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।
গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে ফয়সালকে আসামি করে পল্টন থানায় হত্যা চেষ্টা মামলা করেন ইনকিলাব মঞ্চের যুগ্ম সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। হাদির মৃত্যুর পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপ নেয়।
এ মামলায় ফয়সাল করিমের স্ত্রী সাহেদা পারভীন সামিয়া, শ্যালক ওয়াহিদ আহমেদ সিপু এবং বান্ধবী মারিয়া আক্তার লিমাকে গ্রেপ্তারের পর দুই দফা রিমান্ডে নেওয়া হয়। তাঁরা এখনো পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডে রয়েছেন। প্রধান আসামি ফয়সালকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সিবিউন দিউ ও সঞ্জয় চিসিমও দ্বিতীয় দফায় রিমান্ডে রয়েছেন।
ফয়সালকে রেন্ট এ কারের মাইক্রোবাসে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার নুরুজ্জামান কারাগারে রয়েছেন। ফয়সালের বাবা হুমায়ুন কবির ও মা হাসি বেগম ফয়সালকে পালাতে সহযোগিতার কথা স্বীকার করে গত ১৭ ডিসেম্বর আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন।
চকবাজার থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল আলম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁদনীঘাটের কেবি চন্দ্র রোডের একটি সরু গলিতে নবজাতক ছেলেটির লাশ পাওয়া যায়। একটি কালো পলিথিনে মুড়িয়ে লাশ ফেলে রাখা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নোয়াখালীর হাতিয়ার জাগলারচর দখলকে কেন্দ্র করে জলদস্যুদ
ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে নিহত দীপু চন্দ্র দাসের (২৮) পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন মানবাধিকারকর্মীরা। এ সময় তাঁরা পরিবারটির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।৩৬ মিনিট আগে
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামে বিশেষ অভিযানে মৌলভীবাজারে গত সাত দিনে ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়।৪০ মিনিট আগে