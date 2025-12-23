Ajker Patrika

চকবাজার থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর চকবাজারের চাঁদনীঘাট এলাকায় রাস্তা থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক এক দিন।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই ছেলে নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

চকবাজার থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল আলম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁদনীঘাটের কেবি চন্দ্র রোডের একটি সরু গলিতে নবজাতকের লাশ পাওয়া যায়। একটি কালো পলিথিনে মুড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মো. আশরাফুল আলম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কে বা কারা মৃত অবস্থায় নবজাতককে সেখানে ফেলে রেখে গেছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

নবজাতকঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাচকবাজারলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোটের জোট: আসন সমঝোতা শেষ পর্যায়ে

উপদেষ্টা পরিষদে রদবদল হচ্ছে, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নিয়ে গুঞ্জন

১১৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের, মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

দিল্লিতে ব্যারিকেড ভেঙে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রবেশের চেষ্টা হিন্দুত্ববাদীদের, উত্তেজনা

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২-এর বেশি বহাল থাকছে যেসব প্রতিষ্ঠানে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ক্রিকেটারের বিশ্ব রেকর্ড

এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ক্রিকেটারের বিশ্ব রেকর্ড

ভারতে নারী সরকারি কর্মকর্তাকে ‘রিল তারকা’ বলায় ৪ কলেজশিক্ষার্থী আটক

ভারতে নারী সরকারি কর্মকর্তাকে ‘রিল তারকা’ বলায় ৪ কলেজশিক্ষার্থী আটক

গুম করে নির্যাতনের মামলায় শেখ হাসিনা ও সেনা কর্মকর্তাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

গুম করে নির্যাতনের মামলায় শেখ হাসিনা ও সেনা কর্মকর্তাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

১১৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের, মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

১১৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের, মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২-এর বেশি বহাল থাকছে যেসব প্রতিষ্ঠানে

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২-এর বেশি বহাল থাকছে যেসব প্রতিষ্ঠানে