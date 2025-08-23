ইউএনওর বাসভবনে হামলার মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের ইটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) বাসভবনে হামলার মামলায় উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আজাদুর রহমান সুজনকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কিশোরগঞ্জ শহরের শোলাকিয়া বনানী মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে এই মামলায় আব্দুন নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে ইটনা থানার পুলিশ।
র্যাব-১৪ সিপিবি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার আশরাফুল কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ১৩ আগস্ট বিকেলে ইটনা উপজেলা পরিষদের ভেতরে ইউএনওর বাসভবনে এই হামলার ঘটনা ঘটে। ওই দিন রাতেই মফিজুল ইসলাম নামে এক আনসার সদস্য বাদী হয়ে ইটনা থানায় ৪২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ৩০০ জনকে আসামি দিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন আগে উপজেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই সদর ইউনিয়নের কয়েকজন যুবক মিলে একটি শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করে ইটনা মিনি স্টেডিয়ামে ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করে। স্থানীয়ভাবে অভিযোগ আসে যে, সেখানে খেলার পাশাপাশি জুয়া চলছে। বিষয়টি তদন্তের স্বার্থে ইউএনও টুর্নামেন্ট বন্ধের নির্দেশ দেন।
তার পরেও ইউএনওর নির্দেশ অমান্য করে স্থানীয়রা খেলা শুরু করে। খেলা চলাকালে পুলিশের এক কর্মকর্তা সেখানে গিয়ে ইউএনওর নির্দেশের বিষয়টি জানান এবং খেলা বন্ধ করতে বলেন। একপর্যায়ে মাঠ থেকে খেলায় অংশগ্রহণকারী এবং ২০০ থেকে ৩০০ জনতা মিছিল নিয়ে ইউএনও অফিসে যায়। সেখান থেকে ইউএনওর বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে হামলা করে। এ সময় বাসভবনে দায়িত্বরত আনসার সদস্যরা বাধা দিলে তাদের উপরও হামলা করা হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে তাদের ওপরও হামলা করা হয় বলে জানায় ইটনা থানার পুলিশ।
