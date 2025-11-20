Ajker Patrika

শাহজালালে মালদ্বীপগামী যাত্রীর লাগেজে ১ হাজার ইয়াবা

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
বিমানবন্দরে আটক যাত্রী। ছবি: সংগৃহীত
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কুয়ালালামপুর হয়ে মালদ্বীপগামী এক যাত্রীর লাগেজ থেকে ১ হাজার ৬৪০টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ওই যাত্রীকে আটক করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কাউসার মাহমুদ আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাতে বিমানবন্দরে চেক-ইন করার পর ওই যাত্রীকে আটক করে এভিয়েশন সিকিউরিটি।

আটক যাত্রীর নাম মো. সামির। তাঁর বাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার আলোনিয়া গ্রামে।

বেবিচকের জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান, বিমানবন্দরে ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর হয়ে মালদ্বীপগামী যাত্রী সামিরের লাগেজ থেকে ১ হাজার ৬৪০টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করেছে এভিয়েশন সিকিউরিটি।

জনসংযোগ কর্মকর্তা আরও জানান, এ ঘটনায় ওই যাত্রীকে আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।

