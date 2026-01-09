Ajker Patrika

যশোর সাংবাদিক ফোরাম ঢাকার আত্মপ্রকাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকায় অবস্থানরত যশোর জেলার সাংবাদিকদের সংগঠন যশোর সাংবাদিক ফোরাম, ঢাকার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৩৭ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

জিটিভির বিশেষ প্রতিনিধি মাহমুদ সোহেলকে আহ্বায়ক, সময় টিভির যুগ্ম বার্তা সম্পাদক নাজিম উদ দৌলা সাদিকে সদস্যসচিব এবং সময় টিভির রিপোর্টার হাসান ওয়ালীকে মুখ্য সংগঠক করে এ কমিটি গঠন করা হয়। দৈনিক ভোরের ডাকের সম্পাদক ও সংগঠনটির উপদেষ্টা কে এম বেলায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বাংলানিউজের সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সিটি এডিটর ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি মুরসালিন নোমানী এবং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে নয়া দিগন্তের খালেদ সাইফুল্লাহ, এনটিভির সৈয়দ আহসান কবীর, বাংলানিউজের তানভীর আহমেদ ও আমার দেশের লাবিন রহমানকে। যুগ্ম সদস্যসচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন স্টার নিউজের হাবিবুল ইসলাম হাবিব, এশিয়া পোস্টের আব্দুল আলীম, রূপালী বাংলাদেশের মেহেদী হাসান খাজা ও দেশকাল নিউজের নিশাত বিজয়।

সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন স্টার নিউজের বরকত উল্লাহ সুজন, কালবেলার রাজকুমার নন্দী, যায়যায়দিনের সুলতান মাহমুদ রিপন, বণিক বার্তার সাইফ উদ দৌলা রুমি, সমকালের আবদুস সামাদ আজাদ, সময় টিভির সুরাইয়া নাজনিন, দেশ রূপান্তরের আব্দুল হামিদ, কালবেলার রকি আহমেদ, রূপালী বাংলাদেশের এফ এ শাহেদ, দৈনিক আজকের পত্রিকার জয়নাল আবেদীন, জনবাণীর আজহারুল ইসলাম সুজন, রূপালী বাংলাদেশের হাসান মাহমুদ, এশিয়া পোস্টের এনামুল হোসাইন, কালবেলার মুতাসিম বিল্লাহ, যমুনা টিভির রুবেল হাসান, দেশ বর্তমানের গাজী আক্তার, স্টার নিউজের সোহাগ শাহরিয়ার, ঢাকা মেইলের এনামুল হোসেন, কালবেলার নূরে আলম সিদ্দিকী জুয়েল, আমার সংবাদের রুমান হাসান তামিম, এটিএন নিউজের এসআই রাজ, জনকণ্ঠের ফয়সাল আহমেদ, শীর্ষ খবরের এআর রাজ, রূপালী বাংলাদেশের তারিনা সুলতানা, বাসসের পলিয়ার ওয়াহিদ ও ডেইলি ক্যাম্পাসের তৌহিদুর রহমান রুহি।

এ সময় যশোরের স্বার্থরক্ষা এবং সাংবাদিকতার উৎকর্ষ সাধনে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন সবাই।

বিষয়:

কমিটিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সম্পর্কিত

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েও পরীক্ষা দিলেন মেয়ে

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েও পরীক্ষা দিলেন মেয়ে

জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস’: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস’: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

যশোর সাংবাদিক ফোরাম ঢাকার আত্মপ্রকাশ

যশোর সাংবাদিক ফোরাম ঢাকার আত্মপ্রকাশ