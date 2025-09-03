ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ পার পাবে না: জিএস প্রার্থী ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ পার পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের এক প্রশ্নেন জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট।
ফরহাদ বলেন, ‘আগামি ৯ সেপ্টেম্বরে, ঠিক সময়েই ডাকসু নির্বাচন হবে। আমরা আশঙ্কা দেখছিনা, তবে ষড়যন্ত্র হতে পারে। ষড়যন্ত্র করলে সকল শিক্ষার্থী সেটি প্রতিহত করবে, কেউ পার পাবে না।’
রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ২৬ ঘণ্টা পর মেহেদী হাসান মুহিত (২৬) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের কেল্লার পার এলাকায় নদীতে তাঁর লাশ ভেসে ওঠে।৭ মিনিট আগে
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, সবার সার্বিক সহযোগিতায় মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিতরণের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬ জন ও সিনেটে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য পেতে কিছুট২১ মিনিট আগে
বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন যাত্রীবাহী চারটি বাস কোম্পানির চালক-শ্রমিকেরা। আজ বুধবার নগরীর বাদুরতলা আরাকান সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের এক সভায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়।২৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ব্যাহত হবে বলে জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রড, সিম৩৩ মিনিট আগে