Ajker Patrika
> সারা দেশ

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ পার পাবে না: জিএস প্রার্থী ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ পার পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের এক প্রশ্নেন জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট।

ফরহাদ বলেন, ‘আগামি ৯ সেপ্টেম্বরে, ঠিক সময়েই ডাকসু নির্বাচন হবে। আমরা আশঙ্কা দেখছিনা, তবে ষড়যন্ত্র হতে পারে। ষড়যন্ত্র করলে সকল শিক্ষার্থী সেটি প্রতিহত করবে, কেউ পার পাবে না।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগজেলার খবরডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

চীনের জমকালো আয়োজনে মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে যা ছিল

চোখধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী চীনের, নতুন কী চমক দেখালেন সি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

মাছ ধরতে গিয়ে তিস্তায় নিখোঁজ মুহিতের লাশ উদ্ধার

মাছ ধরতে গিয়ে তিস্তায় নিখোঁজ মুহিতের লাশ উদ্ধার

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

চট্টগ্রামে বাসশ্রমিকদের ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতি কাল

চট্টগ্রামে বাসশ্রমিকদের ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতি কাল

শ্রীপুরে গভীর রাতে স্কুলমাঠ দখল করে কাঁটাতারের বেড়া

শ্রীপুরে গভীর রাতে স্কুলমাঠ দখল করে কাঁটাতারের বেড়া