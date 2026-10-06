নয়াপল্টনে দোকানে এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরণে কর্মচারীর মৃত্যু

রাজধানীর নয়াপল্টনে ফ্রিজ ও এসি মেরামতের দোকানে এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরণে জীবন বর্মণ (২৬) নামে এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নয়াপল্টনের এমআই ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস নামে একটি দোকানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে বেলা পৌনে ১২টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
দোকানটির মালিক বিপ্লব চন্দ্র দাস জানান, নয়াপল্টনের একটি ভবনের নিচতলায় তাঁর ফ্রিজ ও এসি মেরামতের দোকান। কয়েকজন কর্মচারী মিলে ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় থাকতেন। জীবন বর্মণ কয়েকদিন আগে দোকানটিতে কাজ নেন।
বিপ্লব চন্দ্র দাস আরও জানান, মঙ্গলবার সকালে জীবন একাই দোকানে ছিলেন। হঠাৎ কম্প্রেসার বিস্ফোরণে তিনি গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে জীবনের চাচাতো ভাই অনিক বর্মণ জানান, তাঁদের বাড়ি গাইবান্ধা সদর উপজেলার বাটপাড়া গোপালপুর গ্রামে। জীবনের বাবার নাম সচিন্দ্র বর্মণ। জীবন কয়েক দিন আগে নয়াপল্টনের এমআই ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাসে কাজ নেন এবং সেখানে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান জানান, জীবনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি পল্টন থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।
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