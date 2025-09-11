Ajker Patrika
স্ত্রীসহ বগুড়ার সাবেক এমপি রাগেবুল আহসানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাগেবুল আহসান রিপু। ছবি: সংগৃহীত
রাগেবুল আহসান রিপু। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রাগেবুল আহসান রিপু ও তাঁর স্ত্রী জোবাইদা আহসান জবার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া নিষেধাজ্ঞা জারির এই আদেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া সাবেক সংসদ সদস্য ও তাঁর স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাবেক এই সংসদ সদস্য শতকোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন, যা তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভোগদখলে রেখেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ দুদক অনুসন্ধান করছে।

অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যেকোনো সময় দেশত্যাগ করতে পারেন। তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হবে অথবা দীর্ঘায়িত হবে। এ কারণে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

স্ত্রীসহ বগুড়ার সাবেক এমপি রাগেবুল আহসানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নির্বাচনে যাব কি না, ভেবে দেখব: চবি ছাত্রদল সেক্রেটারি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমর পানি

খুলনা নগরীর ৮ থানার ওসি পদে রদবদল

