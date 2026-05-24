Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীতে শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার অভিযোগপত্র জমা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পল্লবীতে শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার অভিযোগপত্র জমা
অভিযুক্ত, সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় দুই আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। অভিযোগপত্রভুক্ত দুই আসামি হলেন— সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না আক্তার।

আজ রোববার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা অহিদুজ্জামান এই অভিযোগপত্র জমা দেন।

এদিকে আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, এই মামলার বিচার ৭ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করে আসামির সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

বিষয়:

ধর্ষণঅপরাধঅভিযোগআদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

কেসিসি প্রশাসকের আশ্বাসে পাটশ্রমিকদের কর্মসূচি স্থগিত

কেসিসি প্রশাসকের আশ্বাসে পাটশ্রমিকদের কর্মসূচি স্থগিত

অবৈধভাবে ফ্রুট জেলি ও রোবো আইসক্রিম তৈরি, মালিককে এক বছরের কারাদণ্ড

অবৈধভাবে ফ্রুট জেলি ও রোবো আইসক্রিম তৈরি, মালিককে এক বছরের কারাদণ্ড

শ্রীমঙ্গলে কলার ছড়ি থেকে সবুজ ফণিমনসা সাপ উদ্ধার

শ্রীমঙ্গলে কলার ছড়ি থেকে সবুজ ফণিমনসা সাপ উদ্ধার

বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে নিখোঁজ, দুই দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ

বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে নিখোঁজ, দুই দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ