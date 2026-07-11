Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

গরু চুরির অভিযোগে আর্জেন্টিনা সমর্থক গ্রেপ্তার, ১৭ গরু উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
গরু চুরির অভিযোগে আর্জেন্টিনা সমর্থক গ্রেপ্তার, ১৭ গরু উদ্ধার
গ্রেপ্তার আ. ছালাম, উদ্ধার হওয়া গরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনা সদরের মদনপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া ১৭টি গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় গরু চুরির অভিযোগে মো. আ. ছালাম (৩৫) নামে এক আর্জেন্টিনা সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার সকালে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল ও আজ শনিবার ভোরে জেলা সদরের মদনপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব গরু উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার আ. ছালাম জেলা সদরের মদনপুর (পূর্বপাড়া) গ্রামের মৃত আব্দুল বারেকের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল ভোরে জেলা সদরের মদনপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় আ. ছালামের গোয়াল ঘর থেকে সাতটি চোরাই গরু উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া অন্য দুই ব্যক্তির গোয়াল ঘর থেকে আরও ছয়টি গরু উদ্ধার করা হয়। আজ ভোরে ওই এলাকায় ফের অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তির গোয়াল থেকে দুটি করে চারটি চোরাই গরু উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আ. ছালামসহ অজ্ঞাতনামা বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাঁকে আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, উদ্ধার হওয়া গরুর প্রকৃত মালিক শনাক্ত করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি জেলা কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সারা দেশে বেতার বার্তা পাঠানো হয়। এরপর ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা থেকে কয়েকজন ব্যক্তি নেত্রকোনা মডেল থানায় এসে উদ্ধার হওয়া সাতটি গরু নিজেদের বলে দাবি করেন।

ওসি আল-মামুন সরকার বলেন, ‘আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী মালিকানা যাচাই শেষে প্রকৃত মালিকদের কাছে গরুগুলো হস্তান্তর করা হবে। গরুচোর চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

আর্জেন্টিনাচুরিগরু চুরিগ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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