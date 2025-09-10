Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ১৭
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নবীনগর হাউজিং ও গ্রিন সিটি হাউজিং এলাকায় পৃথক দুই ঘটনায় গণপিটুনিতে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। তাঁরা ‘ছিনতাইকারী’ ছিলেন বলে দাবি পুলিশের।

আজ বুধবার ভোরের দিকে ঘটনা দুটি ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিক আহমেদ।

নিহতরা হলেন ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার চরটিট্রা গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম ও শাহানাজ বেগমের ছেলে সুজন (১৯) এবং লালমোহন উপজেলার শিবপুর গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর ও রানু বিবির ছেলে শরীফ (২০)। তাঁরা মোহাম্মদপুর থানার বছিলা ৩ নম্বর রোড এলাকায় থাকতেন।

ঘটনা সম্পর্কে ওসি রফিক আহমেদ জানান, নবীনগর হাউজিংয়ের ১৬ নম্বর হাক্কারপাড় এলাকায় ছিনতাইয়ের সময় জনতা সুজনকে ধরে ফেলে এবং পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য পঙ্গু হাসপাতালে (জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র) পাঠান। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে গ্রিন সিটি হাউজিংয়ের ৩ নম্বর রোডে ছিনতাই করতে গিয়ে জনতার হাতে মারধরের শিকার হন শরীফ। তাঁকেও উদ্ধার করে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত দুজনের বিরুদ্ধে ছিনতাই ও ডাকাতির চারটি করে মামলা রয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যামোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউন এলাকায় ছিনতাইকারী সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনি দেয় জনতা। এ সময় গুরুতর আহত একজনের মৃত্যু হয়।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরগণপিটুনিঢাকা জেলাজেলা প্রশাসকঢাকা বিভাগনিহতঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতির বেয়াদবি ছুটায় দেব: জামায়াত নেতা সাঈদের ফেসবুক পোস্ট

বিবৃতি দিয়ে রাত ১০টার পর থেকে নেপালের নিয়ন্ত্রণ নিল সেনাবাহিনী

ডাকসুর ফলাফল ঘোষণায় বিলম্বের কারণ জানালেন রিটার্নিং কর্মকর্তা

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন নেপালের সেনাপ্রধান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

দ্বিতীয় দিনের মতো এক্সপ্রেসওয়েতে চলছে অবরোধ

দ্বিতীয় দিনের মতো এক্সপ্রেসওয়েতে চলছে অবরোধ

নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

সুশাসন ও কার্যকর নীতির সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সুশাসন ও কার্যকর নীতির সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

খুলনায় লুট হওয়া ৪১টি গুলিসহ আটক ২

খুলনায় লুট হওয়া ৪১টি গুলিসহ আটক ২