ঢাকা

কেন্দ্রীয় কারাগারের এক আসামির ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় কারাগারের এক আসামির ঢামেকে মৃত্যু
ফাইল ছবি

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) মামুন শেখ (৩৪) নামে এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

তিনি জানান, ওই ব্যক্তি কয়েদি হিসেবে বন্দী ছিলেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মামলার বিবরণ জানা যায়নি। তাঁর বাবার নাম আব্দুস সালাম। কয়েদি নম্বর কয়েদি নম্বর ৬৬৪৪ /এ।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুঢাকা বিভাগআসামিঢামেকঢাকাকারাগার
কেন্দ্রীয় কারাগারের এক আসামির ঢামেকে মৃত্যু

