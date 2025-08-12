Ajker Patrika
হাইকোর্টে প্রবেশের সময় যুবকের ব্যাগে মিলল গাঁজা, মদ ও ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ১৯
ছবি: আজকের পত্রিকা

হাইকোর্টে প্রবেশের সময় মাদকসহ হাফিজুর রহমান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পাশ দিয়ে অ্যানেক্স ভবনে প্রবেশের সময় তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করলে মাদক পাওয়া যায়। পরে তাকে আটক করে শাহবাগ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক জানায়, তিনি পারিবারিক একটি মামলার কাজে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে হাইকোর্টে আসেন। তার বাড়ি মাগুরা। তল্লাশির সময় তাঁর কাছে দুই পিছ ইয়াবা, গাজা, মদ ও চারটি মোবাইল ফোন পাওয়া যায়।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ওই ছেলের দাবি, তিনি ব্যাগ নিচে মোটরসাইকেলের সঙ্গে রেখেছিলেন। কে বা কারা তার ব্যাগে এসব ঢুকিয়ে দিয়েছে তিনি জানেন না। আমরা বিষয়টি যাচাই–বাছাই করছি।

