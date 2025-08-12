হাইকোর্টে প্রবেশের সময় যুবকের ব্যাগে মিলল গাঁজা, মদ ও ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাইকোর্টে প্রবেশের সময় মাদকসহ হাফিজুর রহমান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পাশ দিয়ে অ্যানেক্স ভবনে প্রবেশের সময় তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করলে মাদক পাওয়া যায়। পরে তাকে আটক করে শাহবাগ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক জানায়, তিনি পারিবারিক একটি মামলার কাজে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে হাইকোর্টে আসেন। তার বাড়ি মাগুরা। তল্লাশির সময় তাঁর কাছে দুই পিছ ইয়াবা, গাজা, মদ ও চারটি মোবাইল ফোন পাওয়া যায়।
এই বিষয়ে জানতে চাইলে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ওই ছেলের দাবি, তিনি ব্যাগ নিচে মোটরসাইকেলের সঙ্গে রেখেছিলেন। কে বা কারা তার ব্যাগে এসব ঢুকিয়ে দিয়েছে তিনি জানেন না। আমরা বিষয়টি যাচাই–বাছাই করছি।
গাজীপুরের শ্রীপুরে এটিএম বুথের সামনে থেকে জুবায়ের ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীপুর পৌরসভার বেড়াইদেরচালা গ্রামের আসপাড়া মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। অপহরণকারীরা তাঁর পরিবারের কাছে ফোন করে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ চাচ্ছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার১৭ মিনিট আগে
দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আশঙ্কাজনকহারে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী। থানায় বারবার অভিযোগ দিয়েও চুরি বন্ধ না হওয়ায় নিজেরাই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন তাঁরা। এরই মধ্যে গত সোমবার দিবাগত রাতে চোর চক্রের আটজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন গ্রামবাসী।৪০ মিনিট আগে
নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত বন্য হাতিটির চিকিৎসা দেওয়া শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কক্সবাজারের চকরিয়ার ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের একদল চিকিৎসক বন বিভাগের সহায়তায় আহত হাতিটির চিকিৎসা শুরু করেন।১ ঘণ্টা আগে
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, মদনপুর থেকে যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি বিশনন্দী ফেরিঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিল। আড়াইহাজারের তালতলা মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নারী নিহত হন। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৫০ ও ৪৫ বছর।১ ঘণ্টা আগে