Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জাকসু নির্বাচন ঘিরে সরগরম ক্যাম্পাস

জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। দীর্ঘ বিরতির পর এ নির্বাচন ঘিরে সরগরম পুরো ক্যাম্পাস। কোথাও পোস্টার টানানো, কোথাও মিছিল, আবার কোথাও প্রার্থীদের সঙ্গে আলাপ—সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আড্ডার মূল কেন্দ্রবিন্দু এখন জাকসু নির্বাচন। গতকাল সোমবার সকাল থেকেই বটতলা, মুরাদ চত্বর, টারজান পয়েন্ট ও বিভিন্ন অনুষদের সামনে প্রার্থীরা প্রচারে নামেন।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রবিন বলেন, দীর্ঘ ৩৩ বছর পর জাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এক উৎসবের মধ্যে ডুবে আছে। প্রার্থীরা অভিনব কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছে, এতে আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে মোট প্যানেল আটটি। এর বাইরে অনেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ থেকে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল। তিনি বলেন, ‘আমরা সকাল থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা বেশি, সেসব জায়গায় প্রচার চালিয়েছি। দীর্ঘ ৩৩ বছর জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও আলাদা আমেজ কাজ করছে।’

শিবিরসমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভালো সাড়া মিলছে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো জানাচ্ছি। একই সঙ্গে তাঁদেরও পরামর্শ নিচ্ছি।’

নির্বাচনী আমেজ স্পষ্ট হলেও অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার চাপে পুরোপুরি এতে যুক্ত হতে পারছেন না। ফার্মেসি বিভাগের আবু রাজিন বলেন, ‘নির্বাচন ১১ তারিখে, অথচ ৩, ৭ এমনকি ১১ তারিখেও পরীক্ষা আছে। ফাইনাল পরীক্ষা চলায় পড়াশোনাতেই বেশি সময় দিতে হচ্ছে। ফলে নির্বাচনী উৎসব উপভোগ করতে পারছি না।’ স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘অনেকের পরীক্ষা থাকায় হয়তো তাদের আগ্রহ কম। তবে আমরা এটি সমাধানের চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানিয়েছি। আশা করি, এ সমস্যার সমাধান হবে।’

নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, ‘ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত কমিশনের হাতে নেই। তবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। আশা করি, এ বিষয়ে তাঁরা উদ্যোগ নেবেন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে গত শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে এবারের জাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, জাকসুর ২৫ পদের জন্য লড়াই করবেন ১৭৯ জন। সহসভাপতি (ভিপি) পদে ১০ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নয়জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ছয়জন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে লড়ছেন নয়জন, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক পদে ছয়জন এবং সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে লড়ছেন আটজন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাক্যাম্পাসঢাকা বিভাগনির্বাচনঢাকাউৎসবছাপা সংস্করণজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

রাকসু: তৃতীয়বারের মতো মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বৃদ্ধি

রাকসু: তৃতীয়বারের মতো মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বৃদ্ধি

জাকসু নির্বাচন ঘিরে সরগরম ক্যাম্পাস

জাকসু নির্বাচন ঘিরে সরগরম ক্যাম্পাস

আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত, টহল গাড়ি ভাঙচুর

আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত, টহল গাড়ি ভাঙচুর

ডাকসু প্রার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতাকে 'শিবির' বলল ছাত্রদল, শিবিরের প্রতিবাদ

ডাকসু প্রার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতাকে 'শিবির' বলল ছাত্রদল, শিবিরের প্রতিবাদ