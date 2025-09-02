জাকসু নির্বাচন ঘিরে সরগরম ক্যাম্পাস

জাবি প্রতিনিধি
৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। দীর্ঘ বিরতির পর এ নির্বাচন ঘিরে সরগরম পুরো ক্যাম্পাস। কোথাও পোস্টার টানানো, কোথাও মিছিল, আবার কোথাও প্রার্থীদের সঙ্গে আলাপ—সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।
ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আড্ডার মূল কেন্দ্রবিন্দু এখন জাকসু নির্বাচন। গতকাল সোমবার সকাল থেকেই বটতলা, মুরাদ চত্বর, টারজান পয়েন্ট ও বিভিন্ন অনুষদের সামনে প্রার্থীরা প্রচারে নামেন।
বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রবিন বলেন, দীর্ঘ ৩৩ বছর পর জাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এক উৎসবের মধ্যে ডুবে আছে। প্রার্থীরা অভিনব কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছে, এতে আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে মোট প্যানেল আটটি। এর বাইরে অনেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ থেকে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল। তিনি বলেন, ‘আমরা সকাল থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা বেশি, সেসব জায়গায় প্রচার চালিয়েছি। দীর্ঘ ৩৩ বছর জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও আলাদা আমেজ কাজ করছে।’
শিবিরসমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভালো সাড়া মিলছে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো জানাচ্ছি। একই সঙ্গে তাঁদেরও পরামর্শ নিচ্ছি।’
নির্বাচনী আমেজ স্পষ্ট হলেও অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার চাপে পুরোপুরি এতে যুক্ত হতে পারছেন না। ফার্মেসি বিভাগের আবু রাজিন বলেন, ‘নির্বাচন ১১ তারিখে, অথচ ৩, ৭ এমনকি ১১ তারিখেও পরীক্ষা আছে। ফাইনাল পরীক্ষা চলায় পড়াশোনাতেই বেশি সময় দিতে হচ্ছে। ফলে নির্বাচনী উৎসব উপভোগ করতে পারছি না।’ স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘অনেকের পরীক্ষা থাকায় হয়তো তাদের আগ্রহ কম। তবে আমরা এটি সমাধানের চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানিয়েছি। আশা করি, এ সমস্যার সমাধান হবে।’
নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, ‘ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত কমিশনের হাতে নেই। তবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। আশা করি, এ বিষয়ে তাঁরা উদ্যোগ নেবেন।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে গত শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে এবারের জাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, জাকসুর ২৫ পদের জন্য লড়াই করবেন ১৭৯ জন। সহসভাপতি (ভিপি) পদে ১০ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নয়জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ছয়জন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে লড়ছেন নয়জন, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক পদে ছয়জন এবং সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে লড়ছেন আটজন।
