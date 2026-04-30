উত্তরায় রাজউকের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ

রাজধানীর উত্তরায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) জায়গা দখল করে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়েছে। পরে খালপাড় ও দিয়াবাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মার্কেট, দোকানপাটও উচ্ছেদ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর-সংলগ্ন খালপাড়ের পূর্ব পাশ এলাকায় বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১০-১২টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়।
রাজউকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সবুজ হাসান বলেন, ‘রাজউকের নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে জোন ১/১ ভোক্তা-অধিকার এলাকায় আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছি। একটি অভিযান চালাতে গেলে কিছুটা বাধা আসে। তাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা সুন্দরভাবে কার্যক্রম চালিয়েছি।’
বারবার উচ্ছেদের পরও দখলের বিষয়ে জানতে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ বলেন, ‘একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে, অথরিটি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, সে কাজ করা। আমাকে যে অংশটুকু উচ্ছেদ করতে বলবে, আমি ততটুকু উচ্ছেদ করব। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজউক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের। সকলের সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়।’
একই প্রশ্নের জবাবে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জোন ১/১-এর অথরাইজড অফিসার শেখ মুহাম্মদ এহসানুল ইমাম বলেন, ‘সরকারের সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার গ্যাপ আছে। এই গ্যাপের কারণে এমনটি হচ্ছে। এখন সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই সমন্বয়হীনতা থাকবে না।’
খালপাড় ও দিয়াবাড়ি এলাকায় রাজউকের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ বলেন, ‘আমরা অভিযান শুরু করেছি। পর্যায়ক্রমে সবকিছু উচ্ছেদ করা হবে।’
অভিযানকালে রাজউকের জোন ১/১-এর কর্মকর্তা এবং স্থানীয় থানা-পুলিশসহ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক চিকিৎসক দম্পতির বিরুদ্ধে এক শিশু (১০) গৃহপরিচারিকাকে নির্যাতনের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার শিশুটির মা বাদী হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় মামলাটি করেন। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম।১০ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর মিরপুরে দেলোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে ফের তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুরুল ইসলাম তাঁকে ফের...১৭ মিনিট আগে
অনুষ্ঠানে জানানো হয়েছে, মিরপুর-১০, মিরপুর-১ ও মিরপুর-২ এলাকার মূল সড়কের ৮২৯ জন ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীর একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সেই তালিকা থেকে ২০২ জন হকারকে ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক কর্মকর্তা মেজর (অব.) মাঞ্জিল হায়দার চৌধুরীকে রাজধানীর রমনা থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আরও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম আজ বৃহস্পতিবার এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।৪৩ মিনিট আগে