Ajker Patrika
ঢাকা

উত্তরায় রাজউকের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
উত্তরায় রাজউকের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ
আজ বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) জায়গা দখল করে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়েছে। পরে খালপাড় ও দিয়াবাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মার্কেট, দোকানপাটও উচ্ছেদ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর-সংলগ্ন খালপাড়ের পূর্ব পাশ এলাকায় বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১০-১২টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়।

রাজউকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সবুজ হাসান বলেন, ‘রাজউকের নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে জোন ১/১ ভোক্তা-অধিকার এলাকায় আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছি। একটি অভিযান চালাতে গেলে কিছুটা বাধা আসে। তাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা সুন্দরভাবে কার্যক্রম চালিয়েছি।’

বারবার উচ্ছেদের পরও দখলের বিষয়ে জানতে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ বলেন, ‘একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে, অথরিটি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, সে কাজ করা। আমাকে যে অংশটুকু উচ্ছেদ করতে বলবে, আমি ততটুকু উচ্ছেদ করব। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজউক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের। সকলের সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়।’

একই প্রশ্নের জবাবে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জোন ১/১-এর অথরাইজড অফিসার শেখ মুহাম্মদ এহসানুল ইমাম বলেন, ‘সরকারের সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার গ্যাপ আছে। এই গ্যাপের কারণে এমনটি হচ্ছে। এখন সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই সমন্বয়হীনতা থাকবে না।’

খালপাড় ও দিয়াবাড়ি এলাকায় রাজউকের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ বলেন, ‘আমরা অভিযান শুরু করেছি। পর্যায়ক্রমে সবকিছু উচ্ছেদ করা হবে।’

অভিযানকালে রাজউকের জোন ১/১-এর কর্মকর্তা এবং স্থানীয় থানা-পুলিশসহ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল।



ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগউচ্ছেদরাজউকউত্তরাঅবৈধঅবৈধ ব্যবসা
এক দশক পর নির্মাণে ফিরছেন ওয়াহিদ আনাম

ফের ইরানে হামলা হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ: ট্রাম্পকে পুতিনের হুঁশিয়ারি

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন: থালাপতি বিজয়ের দলের চমকের পূর্বাভাস

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা, চিকিৎসক দম্পতি কারাগারে

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা, চিকিৎসক দম্পতি কারাগারে

সাবেক সেনা কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ফের ৩ দিনের রিমান্ডে

সাবেক সেনা কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ফের ৩ দিনের রিমান্ডে

উত্তরায় রাজউকের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ

উত্তরায় রাজউকের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ

দুই সিটিতে ৩০২ হকারকে পুনর্বাসন ও কার্ড প্রদান

দুই সিটিতে ৩০২ হকারকে পুনর্বাসন ও কার্ড প্রদান