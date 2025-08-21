জাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা: ভিপি পদে আরিফুল্লাহ আদিব, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির জাবি শাখা। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনীত করা হয়েছে ফার্মেসি বিভাগের ৪৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী আরিফুল্লাহ আদিবকে এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে ইংরেজি বিভাগের ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা শিবিরের দপ্তর সম্পাদক মাজহারুল ইসলামকে।
আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করেন শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহিবুর রহমান।
এ সময় তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন সংগঠন এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ও জুলাই আন্দোলনে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাদের সকলকে নিয়ে আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি। এই প্যানেলের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের একটি গণতান্ত্রিক ও নিরাপদ ক্যাম্পাস উপহার দিতে চাই।’
এ ছাড়া সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী ফিরদৌস আল হাসান এবং এজিএস (ছাত্রী) পদে দর্শন বিভাগের ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা মেঘলাকে মনোনীত করা হয়েছে।
এ ছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু উবায়দা উসামা; পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক পদে গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী সাফায়েত মীর; সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ইংরেজি বিভাগের জাহিদুল ইসলাম বাপ্পি; সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শাহরিয়ার ইসলাম; সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের রায়হান উদ্দিন এবং নাট্য সম্পাদক হিসেবে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের রুহুল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
ক্রীড়া সম্পাদক পদে ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী শফিউজ্জামান শাহীন; সহক্রীড়া সম্পাদক (ছেলে) পদে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষার্থী মাহাদী হাসান; সহক্রীড়া সম্পাদক (মেয়ে) পদে গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী লুবনা; আইটি ও গ্রন্থাগার পদে ফার্মেসি বিভাগের রাশেদুল ইমন লিখন; সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন পদে রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম; সহসমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন (ছেলে) পদে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষার্থী তৌহিদ ইসলাম; সহসমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন (মেয়ে) পদে ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী নিগার সুলতানা; স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা-বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী হুসনে মোবারক এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তানভীর রহমানকে মনোনীত করা হয়েছে।
এ ছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে রয়েছেন ফাবলিহা জাহান, নাবিলা বিনতে হারুন, নুসরাত জাহান, তরিকুল, আবু তালহা ও মহসিন।
প্যানেল ঘোষণার পর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা জাকসুতে নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীরা আমাদের যেন কোনো দল বা সংগঠনের প্যানেল হিসেবে মনে না করতে পারে, আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করতে চাই। আমরা আশা করছি, শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রতি আস্থা রাখবেন। আমরা শিক্ষার্থীদের একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ও পরমতসহিষ্ণু ক্যাম্পাস উপহার দিতে চাই।’
