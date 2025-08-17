আমার ভাই চোর-ডাকাত যা-ই হোক, মেরে ফেলবে কেন—গণপিটুনিতে নিহত ‘কিলার বাবুর’ বোনের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘আমার ভাই চোর–ডাকাত–গুন্ডা যা-ই হোক, তাকে মেরে ফেলবে কেন’–এ প্রশ্ন তুলেছেন গণপিটুনিতে নিহত ইসমাঈল হোসেন বাবু ওরফে কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবুর (২৬) বোন রহিমা বেগম। তিনি বলেছেন, ‘দেশে আইন আছে, সেই অনুযায়ী তার বিচার হবে। আমরা আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হবে।’
আজ রোববার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইসমাঈল হোসেন বাবুর মৃত্যু হয়। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে রাজধানীর লালবাগ শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় গণপিটুনির শিকার হন তিনি।
এ ঘটনায় লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল খান বলেন, ‘আজিমপুর সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের সদস্যদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল থেকে তার মরদেহ পেয়েছি। সেনাবাহিনীর কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রাত ৩টার দিকে তাদের কাছে তথ্য আসে, শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় একটি গণপিটুনির ঘটনা রয়েছে।
‘খবর পেয়ে তারা সেখানে গিয়ে বাবুকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাবুকে ক্যাম্পে নেওয়া হয়। ক্যাম্পে নেওয়ার পরে ভোররাতের দিকে সে আবার অসুস্থ বোধ করে। তখন আবার তাকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলে। সেখানে নেওয়ার পর সকালে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।’
ওসি জানান, নিহত ব্যক্তি এলাকায় কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় মাদকসংশ্লিষ্ট অভিযোগসহ ৮–১০টি মামলা রয়েছে।
আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বাবুর স্বজনেরা ঢামেক হাসপাতালের মর্গে মরদেহ শনাক্ত করেন।
এ সময় তাঁর বোন রহিমা বেগম আজকের পত্রিকাকে জানান, তাঁদের বাবার নাম রসুল সরদার। বাড়ি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার চড়জাগলি গ্রামে। লালবাগে শহীদনগর ৪ নম্বর গলিতে স্ত্রী রহিমা আক্তার আর ১১ মাসের জমজ সন্তানকে নিয়ে থাকতেন বাবু। ব্যাটারিচালিত রিকশা চালাতেন তিনি।
রহিমা বেগম বলেন, ‘সেনাবাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারি, বাবুকে গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলেছে। মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে আছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে এসে ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পাই। তাকে কারা মারধর করেছে, তা জানা নেই।
‘আমার ভাই চোর–ডাকাত–গুন্ডা যা-ই হোক, তাকে মেরে ফেলবে কেন? দেশে আইন আছে, সেই অনুযায়ী তার বিচার হবে। আমরা আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হবে।’
‘আমার ভাই চোর–ডাকাত–গুন্ডা যা-ই হোক, তাকে মেরে ফেলবে কেন’–এ প্রশ্ন তুলেছেন গণপিটুনিতে নিহত ইসমাঈল হোসেন বাবু ওরফে কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবুর (২৬) বোন রহিমা বেগম। তিনি বলেছেন, ‘দেশে আইন আছে, সেই অনুযায়ী তার বিচার হবে। আমরা আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হবে।’
আজ রোববার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইসমাঈল হোসেন বাবুর মৃত্যু হয়। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে রাজধানীর লালবাগ শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় গণপিটুনির শিকার হন তিনি।
এ ঘটনায় লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল খান বলেন, ‘আজিমপুর সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের সদস্যদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল থেকে তার মরদেহ পেয়েছি। সেনাবাহিনীর কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রাত ৩টার দিকে তাদের কাছে তথ্য আসে, শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় একটি গণপিটুনির ঘটনা রয়েছে।
‘খবর পেয়ে তারা সেখানে গিয়ে বাবুকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাবুকে ক্যাম্পে নেওয়া হয়। ক্যাম্পে নেওয়ার পরে ভোররাতের দিকে সে আবার অসুস্থ বোধ করে। তখন আবার তাকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলে। সেখানে নেওয়ার পর সকালে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।’
ওসি জানান, নিহত ব্যক্তি এলাকায় কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় মাদকসংশ্লিষ্ট অভিযোগসহ ৮–১০টি মামলা রয়েছে।
আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বাবুর স্বজনেরা ঢামেক হাসপাতালের মর্গে মরদেহ শনাক্ত করেন।
এ সময় তাঁর বোন রহিমা বেগম আজকের পত্রিকাকে জানান, তাঁদের বাবার নাম রসুল সরদার। বাড়ি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার চড়জাগলি গ্রামে। লালবাগে শহীদনগর ৪ নম্বর গলিতে স্ত্রী রহিমা আক্তার আর ১১ মাসের জমজ সন্তানকে নিয়ে থাকতেন বাবু। ব্যাটারিচালিত রিকশা চালাতেন তিনি।
রহিমা বেগম বলেন, ‘সেনাবাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারি, বাবুকে গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলেছে। মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে আছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে এসে ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পাই। তাকে কারা মারধর করেছে, তা জানা নেই।
‘আমার ভাই চোর–ডাকাত–গুন্ডা যা-ই হোক, তাকে মেরে ফেলবে কেন? দেশে আইন আছে, সেই অনুযায়ী তার বিচার হবে। আমরা আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হবে।’
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তের তুমব্রু খালে স্থানীয় এক জেলের জালে একটি বিদেশি এসএলআর অস্ত্র ও ১৩টি গুলি উঠে এসেছে। পরে সেগুলো ৩৪ বিজিবির সদস্যদের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে সীমান্তের ৩১ নম্বর পিলারের পূর্বদিকে শূন্যরেখায় প্রবাহিত খালে মাছ ধরতে গিয়ে এ ঘটনা৬ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার পাটুরিয়া ঘাট এলাকায় পদ্মা নদীর ভাঙন রোধে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক সাড়ে তিন ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এতে ফেরি ও লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং সড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।১৯ মিনিট আগে
যশোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হত্যাচেষ্টার ভুয়া ভিডিও ছাড়ার অভিযোগে সাজ্জাদ হোসেন সাজু নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে গোয়েন্দা ডিবি-পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে শহরতলির পুলেরহাট এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।৪০ মিনিট আগে
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা খ্রিষ্টিয়ান হাসপাতালে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা হাসপাতালের গাড়ি ও ফার্মেসির গ্লাস ভাঙচুর করেছে। এ সময় তাদের বাধা দিতে গিয়ে হাসপাতালের চার নিরাপত্তা প্রহরী আহত হন। গতকাল শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল৪৩ মিনিট আগে