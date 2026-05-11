Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩
উদ্ধার করা মোবাইল ফোন। ছবি: পুলিশ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে ধানমন্ডি থানা পুলিশের একটি দল। এ সময় পুলিশের গুলিতে এক ছিনতাইকারী আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে আরও দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সকাল ৬টার দিকে মোহাম্মদপুর টাউন হলের পেছনের আজম রোডের একটি গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন পলাশ, সাকিব ও বিপ্লব হোসেন। এদের মধ্যে সাকিবের বাম পায়ে গুলি লাগে। অভিযানে দেশীয় অস্ত্র, খেলনা পিস্তল ও ছিনতাই হওয়া একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, সম্প্রতি ধানমন্ডি এলাকায় কয়েকটি ছিনতাইয়ের ঘটনার সূত্র ধরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সকালে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

ওসি বলেন, অভিযানের সময় ছিনতাইকারীরা চায়নিজ কুড়াল, চাপাতি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা চালায়। আত্মরক্ষার্থে এক পুলিশ সদস্য প্রথমে দুটি ফাঁকা গুলি ছোড়েন। এরপরও হামলার চেষ্টা অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এক ছিনতাইকারীর পায়ে গুলি করা হয়।

ওসি আরও জানান, হামলায় পুলিশের কয়েকজন সদস্য সামান্য আহত হন। পরে তাঁরা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

গুলিবিদ্ধ সাকিবকে পুলিশি প্রহরায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আটক পলাশ ও সাকিব আপন দুই ভাই এবং বিপ্লব তাঁদের বোন জামাই। তাঁদের বাড়ি গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানার হেমাদিঘী টিএনটি মোল্লা গ্যারেজ এলাকায়।

পুলিশ জানায়, চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে মোটরসাইকেল ব্যবহার করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাই করে আসছিল। বিশেষ করে রাতের বেলায় অটোরিকশার যাত্রী ও পথচারীদের লক্ষ্য করে মোবাইল ফোন, ব্যাগ ও মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেত তারা।

পুলিশ বলছে, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে একাধিক ছিনতাইয়ের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ধানমন্ডিপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ দেবাশীষ রায়ের স্ত্রীকে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, টানা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

মধ্যরাতে মিয়ানমারে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

সম্পর্কিত

মিশনারিজ অব চ্যারিটির ৫৬ রোগীর জন্মনিবন্ধন পেতে সহায়তা করছে ডিএনসিসি

মিশনারিজ অব চ্যারিটির ৫৬ রোগীর জন্মনিবন্ধন পেতে সহায়তা করছে ডিএনসিসি

রাজধানীতে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

রাজধানীতে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

পবিপ্রবিতে হামলা: যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার

পবিপ্রবিতে হামলা: যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার

নেত্রকোনায় রাতে নিখোঁজ, পরদিন পুকুরে মিলল যুবকের লাশ

নেত্রকোনায় রাতে নিখোঁজ, পরদিন পুকুরে মিলল যুবকের লাশ