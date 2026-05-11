রাজধানীতে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে ধানমন্ডি থানা পুলিশের একটি দল। এ সময় পুলিশের গুলিতে এক ছিনতাইকারী আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে আরও দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার সকাল ৬টার দিকে মোহাম্মদপুর টাউন হলের পেছনের আজম রোডের একটি গলিতে এ ঘটনা ঘটে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন পলাশ, সাকিব ও বিপ্লব হোসেন। এদের মধ্যে সাকিবের বাম পায়ে গুলি লাগে। অভিযানে দেশীয় অস্ত্র, খেলনা পিস্তল ও ছিনতাই হওয়া একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।
ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, সম্প্রতি ধানমন্ডি এলাকায় কয়েকটি ছিনতাইয়ের ঘটনার সূত্র ধরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সকালে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়।
ওসি বলেন, অভিযানের সময় ছিনতাইকারীরা চায়নিজ কুড়াল, চাপাতি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা চালায়। আত্মরক্ষার্থে এক পুলিশ সদস্য প্রথমে দুটি ফাঁকা গুলি ছোড়েন। এরপরও হামলার চেষ্টা অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এক ছিনতাইকারীর পায়ে গুলি করা হয়।
ওসি আরও জানান, হামলায় পুলিশের কয়েকজন সদস্য সামান্য আহত হন। পরে তাঁরা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।
গুলিবিদ্ধ সাকিবকে পুলিশি প্রহরায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আটক পলাশ ও সাকিব আপন দুই ভাই এবং বিপ্লব তাঁদের বোন জামাই। তাঁদের বাড়ি গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানার হেমাদিঘী টিএনটি মোল্লা গ্যারেজ এলাকায়।
পুলিশ জানায়, চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে মোটরসাইকেল ব্যবহার করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাই করে আসছিল। বিশেষ করে রাতের বেলায় অটোরিকশার যাত্রী ও পথচারীদের লক্ষ্য করে মোবাইল ফোন, ব্যাগ ও মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেত তারা।
পুলিশ বলছে, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে একাধিক ছিনতাইয়ের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রাজধানীর উত্তরখান এলাকায় অবস্থিত মিশনারিজ অব চ্যারিটিতে বর্তমানে ৫৬ জন দুস্থ ও মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী আশ্রয় এবং চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা এসব রোগীর অনেকেরই মা-বাবা কিংবা স্থায়ী ঠিকানার নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনায় দুমকি উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিব ও সুলতান সাওকাত হোসেনকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় যুবদল। একই ঘটনায় আগে থেকেই বহিষ্কৃত দুমকি উপজেলা যুবদলের...৩০ মিনিট আগে
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় নিখোঁজের একদিন পর অন্তর মিয়া (২৫) নামের এক যুবকের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের টেংগা গ্রামের একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।৩৬ মিনিট আগে
পাঁচ বছর আগে টিকটকের মডেল বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে ফরিদপুরের নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রির দায়ে আদল কাজী (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে ফরিদপুর মানব পাচার ও অভিবাসন চোরাচালান দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামীমা পারভীন এ রায় ঘোষণা করেন।১ ঘণ্টা আগে