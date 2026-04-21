চিফ হুইপকে নিয়ে ‘বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার’: কনটেন্ট ক্রিয়েটর নাসিমের জামিন

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপকে নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার ও ব্ল্যাকমেলের অভিযোগে করা সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের মামলায় জামিন পেয়েছেন ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর এ এম হাসান নাসিম। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এই জামিন মঞ্জুর করেন।
আদালতের গুলশান থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা উপপরিদর্শক মোক্তার হোসেন জামিনের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
১৭ এপ্রিল রাতে শেরেবাংলা নগর থানার বনলতা আবাসিক এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে হাসান নাসিমকে (৩৫) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন তাঁকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে ডিবি পুলিশ। আসামিপক্ষের আইনজীবী জহিরুল ইসলাম রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। আদালত রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর করে নাসিমকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং জামিন শুনানির জন্য গত রোববার দিন ধার্য করেছিলেন। পরে শুনানির তারিখ পিছিয়ে মঙ্গলবার নির্ধারণ করা হয়।
চিফ হুইপকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে ১৮ এপ্রিল গুলশান থানায় মামলাটি করেন তাঁর কর্মী পরিচয়দানকারী মো. নজরুল ইসলাম।
