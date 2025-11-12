Ajker Patrika

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল ইসলাম বলেছেন, ‘রাজনৈতিক লকডাউনের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। আমরা এতে আতঙ্কিত না। জনস্বার্থে সবকিছুই স্বাভাবিক রাখা হবে।’

আগামীকাল বৃহস্পতিবার কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ডাকা ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চাইলে আজ বুধবার রাতে আজকের পত্রিকাকে তিনি এসব কথা বলেন।

সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজ বুধবার পর্যন্ত সারা দেশে ৭ থেকে ১০টি বাসে আগুন দেওয়ার খবর পেয়েছি। আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি বাসে সাধারণত চালক ও হেলপার থাকে। রাতে তারা গাড়ি থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। সেই সময় কেউ যদি গিয়ে আগুন লাগায়, তা খুবই দুঃখজনক ও অন্যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণপরিবহনকে ব্যবহার করা উচিত নয়।’

সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনায় পরিবহনমালিক-শ্রমিকেরা আতঙ্কিত না। আমরা সাবধানে চলাফেরার জন্য সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছি। বাস টার্মিনালে ও সড়কের পাশে—যেখানে পরিবহন পার্কিং করে রাখা হয়েছে–সেখানে পাহারা রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশকে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’

এদিকে আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচির জেরে আজ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচলে কিছুটা প্রভাব পড়ে। অন্যান্য দিনের চেয়ে এ দিন ঢাকার সড়কগুলোয় ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি গণপরিবহন কিছুটা কম দেখা গেছে।

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
মোহাম্মদ হাতেম। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ হাতেম। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জে উদ্যোক্তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ মিলায়তনে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এদিকে আজ বুধবার রাতে সরকারি তোলারাম কলেজ শাখা ছাত্রদল সভাপতি মনির হোসেন জিয়া ওই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘আমি সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি। কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জের শিল্পকলা একাডেমিতে একটি অনুষ্ঠানে এনসিপির এক নেতা হাতেম সাহেবকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করে।

‘যেটা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে ভাইরাল হয়। গত মঙ্গলবার (গতকাল) সরকারি তোলারাম কলেজের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে তিনি (মোহাম্মদ হাতেম) আসেন। অনুষ্ঠান চলাকালে কিছু সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী অভিযোগ করে যে, সে একজন ফ্যাসিস্টের দোসর। আমাদের কলেজের অনুষ্ঠানে তিনি কি করে আসতে পারেন? অনেকেই আমাকে বারবার কলেজ থেকে তাকে বের করে দিতে বলে। একপর্যায়ে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে তাকে কলেজ থেকে চলে যেতে বলি।

‘তার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে এমন আচরণ কোনোভাবেই কাম্য না। আমি এ রকম আচরণ এর জন্য মোহাম্মদ হাতেম সাহেবসহ বিকেএমইএ’র সকল ব্যবসায়ীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ব্যবসায়ী কারণে সব সরকারের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক রাখতে হয়, কিন্তু এই বিষয়টি আমি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। ভবিষ্যতে আমার দ্বারা এ রকমটা আর ঘটবে না।’

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে শারমিন আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূর ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।

আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার চর দুঃখিয়া পূর্ব ইউনিয়নের আলোনিয়া গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে ওই গ্রামের সৌদি আরবপ্রবাসী মো. মামুন হোসেনের স্ত্রী।

নিহত ব্যক্তির স্বামীর পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. ইউসুফ মিয়া জানান, ঘটনার দিন বিকেলে স্বামীর বসতঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মরদেহ ঝুলে আছে দেখে বাড়ির লোকজন চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা এসে পুলিশে খবর দেয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ ও স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহআলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বরগুনার আমতলীতে বিরোধপূর্ণ জমিতে গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উপজেলার দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামের মোশাররফ হাওলাদার ও জসিম গাজীর মধ্যে ১৫ একর জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। আজ সকালে ওই জমিতে ঘাস খাওয়াতে জসিম গাজীর লোকজন গরু বাঁধেন। এতে বাধা দেন মোশাররফ হাওলাদারের লোকজন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ ঘটনায় আহত মোশাররফ হাওলাদার (৫৮), মেহেদী হাসান (২৮), রাহাত (২৭), জসিম গাজী (৩৯), মজনু গাজী (৩৬), মনির গাজী (৪৫), জহির গাজী (৪০), মন্নান গাজী (৬৫), স্বাধীন গাজী (২৫) ও আবু সাইদকে (১২) আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত জসিম গাজী ও মজনু গাজীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আহত জসিম গাজী বলেন, ‘আমার জমির ঘাস খাওয়াতে গরু বাঁধি। মোশাররফ হাওলাদার ও তার লোকজন এতে বাধা দেয়। তারা আমার লোকজনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করেছে। এতে আমার সাতজন আহত হয়েছে।’

আহত মোশাররফ হাওলাদার বলেন, ‘জসিম গাজীর লোকজন আমার লোকজনকে পিটিয়েছে। এতে আমার পাঁচজন লোক আহত হয়েছে।’

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান বলেন, আহত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুজনকে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ‘অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

রাজধানীর প্রবেশপথ আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার প্রবেশপথ সাভারের আমিনবাজারে যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকার প্রবেশপথ সাভারের আমিনবাজারে যানবাহনে পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামীকাল বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর প্রবেশপথ সাভারের আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় তল্লাশিচৌকি বসিয়ে ঢাকাগামী যানবাহনে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এ ছাড়া পুলিশের পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ দল ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে টহল দিচ্ছে।

মহাসড়ক ঘুরে দেখা যায়, আজ বুধবার দুপুরের পর ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিনবাজারে ঢাকামুখী লেনে ও বিরুলিয়া সেতুর কাছে তল্লাশিচৌকি বসানো হয়েছে। এসব স্থানে ঢাকাগামী প্রায় সব ধরনের যানবাহন থামিয়ে পুলিশ তল্লাশি করছিল। এ সময় পুলিশ সন্দেহভাজন যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁদের পরিচয় ও ঢাকায় যাওয়ার কারণ জানতে চায়। তবে সন্ধ্যায় এ প্রতিবেদন তৈরি করা পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এর আগে আজ সকাল থেকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল সীমিত ছিল। তবে রাজধানী ও আশপাশের এলাকার মধ্যে বাস চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক দেখা গেছে।

যানবাহনের চালক ও চালকের সহকারীরা জানান, রাজধানী, আশুলিয়াসহ একাধিক জায়গায় বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনার পর থেকে পরিবহনকর্মী ও যাত্রীদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ কারণে অনেক মালিকই তাঁদের বাস বের করছেন না।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিঞা বলেন, আগামীকালের লকডাউনকে সামনে রেখে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় আমিনবাজার ও বিরুলিয়ায় চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। মহাসড়কে চলাচলরত বিভিন্ন যানবাহন তল্লাশির পাশাপাশি যাত্রীদের পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া পুলিশের পাঁচটি টহল দলকে মহাসড়কে টহলে রাখা হয়েছে।

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

আগামীকাল গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ঘোষণা মালিক সমিতির

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

ব্যবসায়ী নেতা হাতেমকে হেনস্তা, ছাত্রদল নেতার দুঃখপ্রকাশ

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২