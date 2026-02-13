Ajker Patrika
ঢাকা

ঢাকা বিভাগের ৭০টি আসনের ৫৯টিই বিএনপির দখলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকা বিভাগের ৭০টি আসনের ৫৯টিই বিএনপির দখলে

চট্টগ্রাম ও সিলেটের মতো ঢাকা বিভাগেও ভূমিধস জয় পেয়েছে বিএনপি। এই বিভাগের ৭০টি আসনের ৫৯টিই জিতে নিয়েছে দলটি। আর জামায়াত জয় পেয়েছে আটটি আসনে। এ ছাড়া দুটি আসনে বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং একটি আসনে খেলাফতে মজলিস জিতেছে। জেলাভিত্তিক ফলে দেখা যাচ্ছে, বিভাগের ১৩ জেলার মধ্যে ৮টিতে কোনো আসন পায়নি জামায়াত কিংবা তাদের জোট সঙ্গীরা।

ঢাকা বিভাগে জয় পেলেন যাঁরা

টাঙ্গাইল জেলা

টাঙ্গাইল-১ ফকির মাহবুব আনাম (বিএনপি)

টাঙ্গাইল-২ আবদুস সালাম পিন্টু (বিএনপি)

টাঙ্গাইল-৩ মো. লুৎফর রহমান খান আজাদ (স্বতন্ত্র)

টাঙ্গাইল-৪ লুৎফর রহমান (বিএনপি)

টাঙ্গাইল-৫ সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (বিএনপি)

টাঙ্গাইল-৬ মো. রবিউল আওয়াল (বিএনপি)

টাঙ্গাইল-৭ আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (বিএনপি)

টাঙ্গাইল-৮ আহমেদ আযম খান (বিএনপি)

কিশোরগঞ্জ জেলা

কিশোরগঞ্জ-১ মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম (বিএনপি)

কিশোরগঞ্জ-২ মো. জালাল উদ্দীন (বিএনপি)

কিশোরগঞ্জ-৩ ড. মুহাম্মদ ওসমান ফারুক (বিএনপি)

কিশোরগঞ্জ-৪ ফজলুর রহমান (বিএনপি)

কিশোরগঞ্জ-৫ শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল (স্বতন্ত্র)

কিশোরগঞ্জ-৬ মো. শরীফুল আলম (বিএনপি)

মানিকগঞ্জ জেলা

মানিকগঞ্জ-১ এস এ জিন্নাহ কবীর (বিএনপি)

মানিকগঞ্জ-২ মঈনুল ইসলাম খান (বিএনপি)

মানিকগঞ্জ-৩ আফরোজা খানম (বিএনপি)

মুন্সিগঞ্জ জেলা

মুন্সিগঞ্জ-১ শেখ মো. আব্দুল্লাহ (বিএনপি)

মুন্সিগঞ্জ-২ আব্দুস সালাম আজাদ (বিএনপি)

মুন্সিগঞ্জ-৩ মো. কামরুজ্জামান রতন (বিএনপি)

ঢাকা জেলা

ঢাকা-১ খোন্দকার আবু আশফাক (বিএনপি)

ঢাকা-২ মো. আমানউল্লাহ আমান (বিএনপি)

ঢাকা-৩ গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (বিএনপি)

ঢাকা-৪ সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

ঢাকা-৫ মোহাম্মদ কামাল হোসেন (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

ঢাকা-৬ ইশরাক হোসেন (বিএনপি)

ঢাকা-৭ হামিদুর রহমান (বিএনপি)

ঢাকা-৮ মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)

ঢাকা-৯ হাবিবুর রশিদ (বিএনপি)

ঢাকা-১০ শেখ রবিউল আলম (বিএনপি)

ঢাকা-১১ মো. নাহিদ ইসলাম (এনসিপি)

ঢাকা-১২ সাইফুল আলম (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

ঢাকা-১৩ ববি হাজ্জাজ (বিএনপি)

ঢাকা-১৪ মীর আহমাদ বিন কাসেম (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

ঢাকা-১৫ মো. শফিকুর রহমান (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

ঢাকা-১৬ আব্দুল বাতেন (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

ঢাকা-১৭ তারেক রহমান (বিএনপি)

ঢাকা-১৮ এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন (বিএনপি)

ঢাকা-১৯ দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (বিএনপি)

ঢাকা-২০ মো. তমিজ উদ্দিন (বিএনপি)

গাজীপুর জেলা

গাজীপুর-১ মো. মজিবুর রহমান (বিএনপি)

গাজীপুর-২ এম মন্জুরুল করিম রনি (বিএনপি)

গাজীপুর-৩ এস এম রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)

গাজীপুর-৪ সালাহউদ্দিন আইউবী (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

গাজীপুর-৫ এ কে এম ফজলুল হক মিলন (বিএনপি)

নরসিংদী জেলা

নরসিংদী-১ খায়রুল কবির খোকন (বিএনপি)

নরসিংদী-২ ড. আবদুল মঈন খান (বিএনপি)

নরসিংদী-৩ মনজুর এলাহী (বিএনপি)

নরসিংদী-৪ সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি)

নরসিংদী-৫ মো. আশরাফ উদ্দিন (বিএনপি)

নারায়ণগঞ্জ জেলা

নারায়ণগঞ্জ-১ মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া (বিএনপি)

নারায়ণগঞ্জ-২ মো. নজরুল ইসলাম আজাদ (বিএনপি)

নারায়ণগঞ্জ-৩ আজহারুল ইসলাম মান্নান (বিএনপি)

নারায়ণগঞ্জ-৪ আবদুল্লাহ আল আমিন (এনসিপি)

নারায়ণগঞ্জ-৫ আবুল কালাম (বিএনপি)

রাজবাড়ী জেলা

রাজবাড়ী-১ আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম (বিএনপি)

রাজবাড়ী-২ মো. হারুন-অর-রশিদ (বিএনপি)

ফরিদপুর জেলা

ফরিদপুর-১ ইলিয়াস মোল্যা (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

ফরিদপুর-২ শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু (বিএনপি)

ফরিদপুর-৩ চৌধুরী নায়াব ইউসুফ আহমেদ (বিএনপি)

ফরিদপুর-৪ শহিদুল ইসলাম বাবুল (বিএনপি)

গোপালগঞ্জ জেলা

গোপালগঞ্জ-১ মো. সেলিমুজ্জামান মোল্যা (বিএনপি)

গোপালগঞ্জ-২ ডা. কে এম বাবর আলী (বিএনপি)

গোপালগঞ্জ-৩ এস এম জিলানী (বিএনপি)

মাদারীপুর জেলা

মাদারীপুর-১ সাঈদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা (খেলাফত মজলিস)

মাদারীপুর-২ জাহান্দার আলী মিয়া (বিএনপি)

মাদারীপুর-৩ আনিসুর রহমান খোকন তালুকদার (বিএনপি)

শরীয়তপুর জেলা

শরীয়তপুর-১ সাঈদ আহমেদ আসলাম (বিএনপি)

শরীয়তপুর-২ শফিকুর রহমান কিরণ (বিএনপি)

শরীয়তপুর-৩ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু (বিএনপি)

বিষয়:

বিএনপিঢাকাজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াতের পরাজিত প্রার্থী গোলাম পরোয়ারের

ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াতের পরাজিত প্রার্থী গোলাম পরোয়ারের

ফেনীর তিন আসনে জামানত হারালেন ২০ প্রার্থী

ফেনীর তিন আসনে জামানত হারালেন ২০ প্রার্থী

ফল পুনর্গণনার দাবিতে পাবনায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের ডিসি অফিস ঘেরাও

ফল পুনর্গণনার দাবিতে পাবনায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের ডিসি অফিস ঘেরাও

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজদের আজ থেকেই প্রতিহত করুন: আল আমিন

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজদের আজ থেকেই প্রতিহত করুন: আল আমিন