মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ২৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে এখন ২৪ জন জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে ২২ জনই শিশু। এখন পর্যন্ত ১৪ জনকে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
সর্বশেষ গতকাল রোববার একজন শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষার্থীকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।
আজ সোমবার (১১ আগস্ট) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সরকারি তথ্য বলছে, বার্ন ইনস্টিটিউটে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ১৮ জন। এ পর্যন্ত সেখানে মোট অস্ত্রোপচার হয়েছে ২২২টি। চিকিৎসাধীনদের মধ্যে এক শিশু আছে আইসিইউতে। বাকিদের মধ্যে ১৮ জনকে কেবিনে এবং ৫ জনকে পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। ৫ জনের অবস্থা এর চেয়ে আরেকটু কম খারাপ (সিভিয়ার) বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
গুরুতর অবস্থায় আইসিইউতে আছে মাইলস্টোনের ১২ বছরের শিক্ষার্থী আরিয়ান আফিফ। তার শরীরের ৩৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
এ ছাড়া সিভিয়ার রোগীদের মধ্যে আছে ৯ বছর বয়সী সায়েবা, ৪৫ বছর বয়সী মাহফুজা খাতুন, ১০ বছর বয়সী সায়েরা, ১৫ বছর বয়সী তাসনিয়া এবং ১২ বছর বয়সী নাভিদ নেওয়াজ। তাদের শরীরের ২২ থেকে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত পুড়ে গেছে।
রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে এখন ২৪ জন জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে ২২ জনই শিশু। এখন পর্যন্ত ১৪ জনকে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
সর্বশেষ গতকাল রোববার একজন শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষার্থীকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।
আজ সোমবার (১১ আগস্ট) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সরকারি তথ্য বলছে, বার্ন ইনস্টিটিউটে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ১৮ জন। এ পর্যন্ত সেখানে মোট অস্ত্রোপচার হয়েছে ২২২টি। চিকিৎসাধীনদের মধ্যে এক শিশু আছে আইসিইউতে। বাকিদের মধ্যে ১৮ জনকে কেবিনে এবং ৫ জনকে পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। ৫ জনের অবস্থা এর চেয়ে আরেকটু কম খারাপ (সিভিয়ার) বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
গুরুতর অবস্থায় আইসিইউতে আছে মাইলস্টোনের ১২ বছরের শিক্ষার্থী আরিয়ান আফিফ। তার শরীরের ৩৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
এ ছাড়া সিভিয়ার রোগীদের মধ্যে আছে ৯ বছর বয়সী সায়েবা, ৪৫ বছর বয়সী মাহফুজা খাতুন, ১০ বছর বয়সী সায়েরা, ১৫ বছর বয়সী তাসনিয়া এবং ১২ বছর বয়সী নাভিদ নেওয়াজ। তাদের শরীরের ২২ থেকে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত পুড়ে গেছে।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাড়ে ৮৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও মুন্নু সিরামিকসের চেয়ারম্যান আফরোজা খান রিতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে চারটি পৃথক মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) কমিশনের বৈঠকে মামলাগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়।১৫ মিনিট আগে
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, ১৫ কোটি টাকা খরচ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মডেল মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।২০ মিনিট আগে
কারাগারে থাকা সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের জামিন ও মামলার কার্যক্রম বাতিল আবেদনের শুনানিতে আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বিচারপতি জাকির হোসেন ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার বেঞ্চে এ ঘটনা ঘটে। পরে আদালত এই বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ১৭ আগস্ট দিন...২৮ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষে শাহ আলম (২০) এক তরুণ নিহত হওয়ার পর পুরো এলাকা ঘিরে অভিযান চালিয়েছে যৌথবাহিনী। এতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে দুপুরে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মোহাম্মদপুর থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।২৯ মিনিট আগে